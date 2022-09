La fuite du XRP et la hausse du marché de la cryptomonnaie | Cryptomonnaie

Image du marché

Le bitcoin a gagné 3,8 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre 19,4 000 $. Les cotations se sont stabilisées près de la limite inférieure de la fourchette de trois mois. Ethereum a obtenu un support temporaire après être tombé en dessous de 1300 $ et a augmenté de 6,7 % en 24 heures.

Le XRP a bondi de 28 % du jour au lendemain et de 66 % au cours de la semaine à 0,54 $, affichant le gain le plus élevé parmi les 100 meilleures crypto-monnaies. Il y a des rumeurs selon lesquelles les crypto-baleines sont passées de l’ETH au XRP après que la SEC et Ripple Labs ont demandé au tribunal d’accélérer les audiences de leur affaire.

Les autres meilleurs altcoins augmentent entre 4,5 % (BNB) et 7,1 % (DogeCoin).

Malgré ce mouvement haussier, le tableau technique n’indique pas encore une rupture de la tendance baissière, et le resserrement généralisé de la politique monétaire laisse présager de nouvelles pressions sur les marchés.

D’autre part, nous voyons les prix des métaux précieux augmenter avec une augmentation de 5% de la capitalisation boursière de la cryptomonnaie au cours des dernières 24 heures. Cela pourrait être le début d’une nouvelle tendance, où les investisseurs considèrent les alternatives comme un refuge sûr pour les capitaux en raison des inquiétudes concernant la solvabilité des pays.

Contexte de l’actualité

Changpeng Zhao, PDG du plus grand échange de crypto-monnaie au monde, Binance, a déclaré que les tendances baissières sont courantes et saines pour le marché de la cryptomonnaie. Il a déclaré que l’industrie de la cryptomonnaie avait encore de la place pour se développer, tandis que l’inflation et la hausse des prix de l’énergie avaient attiré l’attention sur les crypto-monnaies.

Selon Oklink, la récente baisse d’Ethereum résulte de l’activation des mineurs. Les pools miniers ont chuté de près de 17 000 ETH au cours des sept derniers jours seulement.

La version finale du projet de loi européenne sur les marchés d’actifs cryptomonnaies (MiCA) assimile les NFT à des titres. Techniquement, le MiCA est toujours ouvert aux amendements, mais d’autres rapports suggèrent que l’Union européenne a finalisé le texte intégral du projet de loi.