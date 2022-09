Le prix Ethereum Classic va se détériorer après un rallye de 10% | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum Classic se consolide entre 30 $ et 45 $ depuis plus de deux mois.

Un rallye mineur pour retester l’obstacle de 32,15 $ semble plausible, mais un dépassement semble peu probable.

Un retournement de la barrière de 32,15 $ invalidera la thèse baissière et entraînera un saut potentiel à 39 $.

Le prix Ethereum Classic a connu un rejet massif à des points cruciaux, entraînant une forte correction. La récente rupture d’un autre support stable indique qu’une nouvelle baisse semble probable.

Le prix Ethereum Classic prêt pour un nouvel effondrement

Le prix d’Ethereum Classic oscille actuellement en dessous de 29,40 $, ce qui est le point médian de la fourchette de 13,33 $ à 45,47 $. Cette évolution pour ETC intervient après une vente de 41 % entre le 13 août et le 21 septembre, qui a fait passer l’altcoin de 45,82 $ à un creux de 26,73 $.

Maintenant, le prix d’Ethereum Classic fait face à une décision alors qu’il marque la barrière de 29,40 $, l’inverse et tente une autre augmentation ou fait face à un rejet et baisse plus bas. Du point de vue de l’évolution des prix, ETC pourrait plonger un peu plus bas avant de se diriger vers le territoire de survente.

Cependant, cette tendance à la baisse arrivera après une petite accélération pour retester l’obstacle de 32,15 $. Si cet obstacle n’est pas surmonté, cela pourrait entraîner une vente à 25,54 $, soit le niveau de retracement de Fibonacci de 62 % ou la variante de 76,4 % à 22,81 $.

Ce mouvement constituerait une baisse de 30% et est probablement là où la baisse est plafonnée pour le prix Ethereum Classic à court terme.

Graphique ETC/USDT sur 1 jour

D’autre part, si le prix d’Ethereum Classic ne parvient pas à maintenir sa pression baissière, cela pourrait entraîner une prise de contrôle haussière. Si ETC produit un chandelier quotidien au-dessus de 32,15 $, cela invalidera la thèse baissière et déclenchera potentiellement une montée à 39,02 $.

Noter:

La vidéo ci-jointe parle du prix du Bitcoin et de ses perspectives potentielles, qui pourraient influencer le prix d’Ethereum Classic.