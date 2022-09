Le prix de Polkadot envisage un nouveau test de 7,5 $ dans un contexte de vents contraires croissants | Cryptomonnaie

Le prix Polkadot montre une formation de double fond à 5,95 $, suggérant une configuration d’inversion du fond.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le DOT atteigne l’obstacle de 7,78 $ et des niveaux supérieurs s’il peut surmonter le blocus de 6,85 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 5,95 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Polkadot fait allusion à un schéma d’inversion du fond qui pourrait bientôt déclencher une montée en flèche. Cependant, ces perspectives sont loin d’être confirmées car le DOT doit surmonter de nombreux obstacles pour démarrer sa course.

Le prix Polkadot est prêt à lutter

Le prix de Polkadot s’est effondré de 38 % entre le 10 août et le 21 septembre, ce qui a entraîné un creux à 5,95 $. Cette évolution en fait le deuxième swing bas à se former au même niveau, indiquant un double fond.

Cette formation technique est une configuration d’inversion du fond et prévoit un changement de tendance en faveur des haussiers. Cependant, le prix Polkadot devra récupérer la fourchette de 6,85 $ à 11,86 $ et y rester. Une fois cet objectif à court terme atteint, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le DOT passe à la barre des 7,78 $, ce qui représente une augmentation de 20 % par rapport à la position actuelle.

Même après ce mouvement, le prix de Polkadot doit dépasser le niveau de résistance de 7,78 $ pour confirmer le changement de tendance en faveur des traders. Cette décision permettra au DOT de retester le point médian de la fourchette susmentionnée à 9,35 $ et d’étendre potentiellement ce rallye à 11,86 $.

Graphique DOT/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix de Polkadot ne parvient pas à se redresser au-dessus du bas de la fourchette à 6,85 $, cela indiquera un manque de pression d’achat. Si les vendeurs prennent le relais, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le DOT baisse.

Si le prix de Polkadot produit un chandelier quotidien en dessous de 5,95 $, cela créera un plus bas plus bas et invalidera le potentiel haussier du double fond. Ce développement pourrait voir le DOT tomber à 5,5 $.

Noter:

La vidéo ci-dessous parle du prix du Bitcoin et de ses perspectives potentielles, qui pourraient influencer le prix de Polkadot.