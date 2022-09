De nombreux projets NFT manquent de tests de contrats intelligents adéquats, déclare un fondateur anonyme | Cryptomonnaie

L’année dernière, la collection Akutars NFT a vendu 15 000 jetons, mais un gros gros a vu 33 millions de dollars d’Ether (ETH) générés à partir de ventes bloquées dans un contrat intelligent inaccessible.

Jimmy McNelis, le fondateur de la société de technologie Web3 sans nom, affirme qu’il y a trop de projets NFT qui se précipitent sur le marché sans tests de contrats intelligents appropriés, ce qui pourrait entraîner des millions de pertes.

S’adressant à Cointelegraph, McNelis a suggéré que de nombreux projets NFT se précipitent souvent sur le marché sans simuler complètement le fonctionnement de ses contrats intelligents, même en sautant des audits approfondis dans certains cas.

McNelis a déclaré qu’un exemple de cela avait été observé lors de la vente de la collection Akutars NFT en février 2021 – avec 15 000 jetons qui ont été mis en vente sur le marché NFT appartenant à Winklevoss, Nifty Gateway.

McNelis a déclaré que pendant que la baisse de NFT était épuisée, un bug majeur a vu 33 millions de dollars d’Ether (ETH) générés par la vente enfermés dans un contrat intelligent auquel les développeurs n’ont pas accès, expliquant:

C’est le genre de chose qu’ils auraient pu tester plus complètement dans un environnement de test privé et exécuter les tests sur ces cas de vente et de bord, qu’ils auraient peut-être pris le temps de faire ou pensé faire sur un réseau de test public.