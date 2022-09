Prédiction de prix Crypto.com: La probabilité que le CRO double d’ici novembre | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com est en baisse prolongée depuis août.

Les haussiers tentent de retrouver la moyenne mobile exponentielle de 8 jours comme support.

Un rallye vers 0,20 $ pourrait se produire même si les creux sont balayés.

Le prix de Crypto.com pourrait tromper de nombreux investisseurs dans les semaines à venir. Alors que le prix du CRO oscille dans la zone de 0,10 $, de nombreuses baisses pourraient perdre de la puissance.

Le prix de Crypto.com pourrait remonter vers 0,20 $

Crypto.com vend actuellement aux enchères à 0,1065 $. Les haussiers testent la résistance moyenne mobile exponentielle de 8 jours. L’indice de force relative montre que les traders testent une zone de résistance précédente tout en essayant de planer au-dessus du niveau de l’acheteur définitif. L’indice du profil de volume est la preuve la plus déconcertante qu’une tendance à la hausse pourrait se produire, car les transactions ont pratiquement disparu au milieu de la baisse des prix.

En combinant ces facteurs, un rallye des prix CRO ne devrait pas être exclu de la table. Un nouveau test classique dans le support précédemment cassé à 0,20 $ représenterait une augmentation de 100 % des bénéfices. Les investisseurs doivent se rappeler que la tendance baissière irrégulière pourrait s’inscrire dans le contexte d’une vague B d’Elliott. Les ondes B traversent généralement le point d’origine du rallye impulsif précédent (vague-A) avant de se terminer et de remonter plus haut pour la vague C.

Graphique CRO USDT sur 2 jours

Par conséquent, un point d’invalidation clair ne peut pas être facilement établi. Le plus bas du 9 mai à 0,0984 $ pourrait être utilisé par les commerçants intrajournaliers qui tentent d’attraper un couteau. En fin de compte, une approche du coût moyen en dollars devrait être mise en œuvre pour les investisseurs désireux de participer à un scénario très précoce, risqué, mais hautement probable.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix du CRO, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security