La Russie accepte le Bitcoin et la crypto pour les paiements transfrontaliers et propose un changement de politique | Cryptomonnaie

La Banque de Russie et le ministère des Finances du pays ont conclu un accord pour permettre le règlement des paiements transfrontaliers en crypto-monnaies.

La banque centrale refuse d’accepter la crypto-monnaie comme monnaie légale et reste opposée au fonctionnement des échanges locaux de crypto-monnaie.

Un rapport d’enquête a révélé que 72% des Russes n’ont jamais acheté de Bitcoin, mettant en lumière l’adoption de BTC et de crypto dans le pays.

Le vice-ministre russe des Finances a décrit l’acquisition et l’utilisation de la crypto-monnaie dans les règlements transfrontaliers par le biais d’un nouvel accord. La Banque centrale et le ministère des Finances ont décidé d’accepter le Bitcoin et les crypto-monnaies pour le règlement des paiements transfrontaliers.

Les autorités russes approuvent l’utilisation de la cryptomonnaie pour le règlement des paiements transfrontaliers

La Banque de Russie et le ministère des Finances auraient conclu un accord pour autoriser l’utilisation de Bitcoin et de crypto-monnaies dans le règlement des paiements transfrontaliers. Kommersant, une publication basée en Russie, a publié jeudi un rapport annonçant que le vice-ministre russe des Finances, Alexei Moiseev, a déclaré que le département gouvernemental s’était mis d’accord « dans l’ensemble » avec la banque centrale sur une règle qui permettrait aux résidents d’effectuer des paiements transfrontaliers en utilisant des crypto-monnaies.

Le changement de politique proposé visait à permettre aux ressortissants russes d’accéder aux portefeuilles numériques. Moiseev a été cité dans le rapport :

[The policy] décrit généralement comment acquérir une crypto-monnaie, ce qui peut en être fait et comment elle peut ou ne peut pas être réglée avec elle en premier lieu dans les règlements transfrontaliers.

Selon les agences de presse russes, la Banque de Russie serait opposée à ce que les échanges cryptomonnaies fonctionnent légalement et n’acceptent pas la crypto-monnaie comme monnaie légale. Moiseev a dit,

Maintenant que les gens ouvrent des portefeuilles cryptomonnaies en dehors de la Fédération de Russie, il est nécessaire de le faire en Russie avec des entités supervisées par la banque centrale, qui sont tenues de se conformer aux exigences de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance de votre client.

Fait intéressant, la Russie a eu une relation mitigée avec la crypto. En 2020, les paiements cryptomonnaies ont été interdits en Russie. En juillet 2022, le président Vladimir Poutine a promulgué le projet de loi, interdisant de fait l’utilisation des actifs numériques à des fins de paiement.

La Russie a assoupli sa position sur l’utilisation des paiements cryptomonnaies pour les règlements transfrontaliers en mai 2022, lorsque le ministre du Commerce Denis Manturov a suggéré que la Russie légaliserait les paiements cryptomonnaies « tôt ou tard ».

Il est important de noter que selon une enquête de juillet 2022 menée par le fournisseur suisse de portefeuilles de crypto-monnaie Tangem, 72 % des investisseurs russes n’ont jamais acheté de crypto comme Bitcoin. Par conséquent, le changement de politique proposé par la Banque de Russie et le ministère des Finances est susceptible de favoriser l’adoption du BTC dans le pays.