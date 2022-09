Prix ​​​​du Bitcoin: BTC a du mal à rester à flot au milieu d’une guerre des devises inversée | Cryptomonnaie

L’analyste crypto qui a appelé l’effondrement de Bitcoin en mai 2021 pense que BTC est dans la zone d’achat malgré les perspectives macroéconomiques.

La divergence de convergence moyenne mobile (MACD) de Bitcoin semble haussière pour un achat optimal de BTC.

Les analystes pensent que le prix du Bitcoin sortira de sa tendance à la baisse, en regardant le niveau de 23 550 $.

Au milieu d’une guerre des devises inversée, des analystes comme « Dave the Wave » ont conseillé aux commerçants d’accumuler du Bitcoin, dans sa zone d’achat. Les analystes continuent de conserver une perspective haussière sur l’actif.

La guerre des monnaies inversées se prépare, le meilleur moment pour acheter du Bitcoin ?

Alors que les guerres de devises éclatent pendant les périodes économiques tumultueuses, elles ont un impact significatif sur la tendance des prix du Bitcoin. Le BTC et les crypto-monnaies sont des actifs plus risqués et les investisseurs ont généralement retiré des capitaux de ces investissements dans un contexte d’incertitude économique.

En juin 2022, les « guerres de devises inversées » sont devenues une réalité. L’équipe des devises de Goldman Sachs a déclaré à ses clients que la hausse brutale des taux d’intérêt de la Banque nationale suisse a confirmé leur opinion haussière sur le franc et s’est révélée être la « preuve la plus solide à ce jour d’une guerre des devises inversée ». Par conséquent, une guerre des devises inversée se prépare comme effet secondaire des mesures prises par les banques centrales pour lutter contre l’inflation.

Bien que le sentiment des investisseurs se soit détérioré, il existe une demande soutenue de Bitcoin parmi les commerçants. Ebrahim Rahbari, stratège de Citi, estime qu’un resserrement excessif dans le monde est une perspective profondément inquiétante pour les marchés mondiaux et que « les guerres de devises inversées sont fortement baissières pour les actifs à risque ».

Contrairement au point de vue de Rahbari, Griffin Ardem, un trader de volatilité de la société de gestion d’actifs cryptomonnaies Blofin, a déclaré à CoinDesk,

Même si les banques centrales resserrent encore leur politique monétaire, la situation ne s’aggravera pas davantage, car les performances actuelles des crypto-actifs sont déjà assez terribles.

Un analyste qui a prédit la baisse du prix du Bitcoin en mai 2021 pense que BTC est dans la zone d’achat et que c’est le moment idéal pour acheter l’actif.

Un analyste soutient que Bitcoin est dans la zone d’achat

Dave the Wave, un éminent éducateur et analyste en cryptomonnaie, avait prédit avec précision le crash de Bitcoin en mai 2021. Dave a déclaré à ses 123 600 abonnés sur Twitter que Bitcoin se trouvait dans une plage latérale étendue et qu’il se trouvait dans la «zone d’achat».

Tableau des prix BTC-USD

L’analyste note que la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) mensuelle de Bitcoin semble haussière. Dave the Wave a été cité comme disant:

Le MACD mensuel a fait des merveilles pour prédire le sommet [loss of momentum/ blue arrow]. L’histogramme est maintenant aussi étendu qu’auparavant… et sur une plage de temps similaire. Haussier [for optimal buying as opposed to buying the top].

Le prix du Bitcoin est prêt à sortir de sa tendance baissière

El Crypto Prof, un analyste de crypto sous pseudonyme, a noté que lors de la dernière réunion du FOMC, Bitcoin a rompu son modèle de biseau d’élargissement descendant d’un mois. Par conséquent, il est probable que l’actif continue sa tendance haussière, une copie de la stratégie DBW.

L’analyste pense que le prix du Bitcoin est prêt à atteindre l’objectif de 23 550 $ si le schéma se répète.

Tableau des prix BTC-USD