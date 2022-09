Le prix XRP profite des turbulences du marché et affiche un gain de 10% en une journée | Cryptomonnaie

Le prix d’entraînement bénéficie d’un effet d’entraînement positif de la guerre des devises qui est actuellement en cours.

Le prix du XRP augmente de 10 % et semble prêt à prolonger les gains alors que les traders se précipitent pour faire partie du rallye.

Bien qu’il semble tentant de rejoindre le rallye, la réglementation et les vents contraires économiques aux États-Unis présentent un risque.

Le prix Ripple (XRP) voit les traders se précipiter pour faire partie du rallye en cours jeudi, avec des gains de 10% déjà réservés. Il s’agit d’un effet secondaire de la guerre des devises qui s’est intensifiée du jour au lendemain, la Banque du Japon intervenant sur le marché et affaiblissant le dollar par rapport au yen. Les marchés du Forex sont ébranlés par cette décision car c’est la première fois en 20 ans que la BoJ intervient. Le prix du XRP, quant à lui, profite de la faiblesse du dollar qui a déclenché un rallye du risque qui pourrait encore atteindre 0,4799 $ d’ici la fin de la journée.

Le prix XRP pourrait imprimer ses meilleures performances pour 2022

Le prix Ripple pourrait être configuré pour imprimer plus de 20% des gains jeudi alors que le rallye qui a été déclenché ce matin se poursuit. Les haussiers de plusieurs séances de négociation à travers le monde se précipitent pour faire partie du commerce en petits groupes qui a d’abord fermement dépassé 0,4228 $ et devrait atteindre 0,4799 $. Cette décision intervient à la suite d’un moment choquant dans l’espace forex où le dollar s’est affaibli par rapport à plusieurs devises, aux côtés du franc suisse – deux devises à risque qui exerçaient une forte pression baissière sur les crypto-monnaies.

Le prix du XRP a donc soudainement beaucoup d’espace pour se déplacer et voit les traders utiliser cet élan alors que l’indice de force relative augmente. Attendez-vous à une éventuelle deuxième poussée de la séance de négociation américaine vers 0,4600 $, puis 0,4799 $. C’est aussi loin que le rallye ira car à ce moment-là, la moyenne mobile simple à 200 jours entrera en scène pour plafonner l’action des prix, combinée à l’indice de force relative franchissant la barrière de surachat.

Graphique journalier XRP/USD

Avec ces marchés volatils, le risque pourrait être que l’action des prix culmine dans le no man’s land et s’estompe à la baisse. Comme on l’a déjà vu avec l’intervention forex de la BoJ – dont l’effet s’estompe de minute en minute – la même chose pourrait se produire pour le XRP, qui pourrait voir le carburant pour le rallye s’épuiser et s’amenuiser. Le risque sera une réduction complète des gains pour aujourd’hui alors que le rallye replonge à son niveau d’ouverture en dessous de 0,4000 $.