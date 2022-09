Le prix Chainlink imprime un petit rallye alors que la poussière retombe sur la décision de la Fed | Cryptomonnaie

Le prix de Chainlink remonte de plus de 3% lors de la session européenne alors que la poussière retombe après la décision sur les taux de la Fed.

Le prix LINK pourrait générer des bénéfices, il existe un risque systémique que le dollar se renforce davantage.

Les traders à court terme sauteront sur cette opportunité d’achat à court terme, tandis que les traders à moyen terme chercheront à court encore une fois.

Le prix de Chainlink (LINK) reflète parfaitement la situation actuelle avec un potentiel de hausse à court terme alors que la poussière retombe après la vente de mercredi, sur le dos du FOMC. D’une part, les attentes du marché deviennent si élevées qu’une décision sur les taux qui s’aligne est publiée avec la vente de la devise, ce qui a été le cas pour le franc suisse ce matin. Sur ces marchés en évolution rapide, il existe des opportunités pour les haussiers de sauter sur certains rallyes intrajournaliers, alors que de plus en plus de traders à moyen terme se concentrent sur le message de Powell selon lequel d’autres hausses de taux se produiront et que la Fed agira sans hésitation pour faire baisser l’inflation, indépendamment de son impact récessif.

Le prix LINK voit les commerçants évaluer le message de Powell

Le prix de Chainlink a encore plus de marge de progression à court terme, car plusieurs devises se vendent, la Norvège et la Suisse émettant des hausses de taux conformes aux analystes, déclenchant des ventes dans les deux devises. Pendant ce temps, la BoJ est intervenue sur les marchés et a déclenché une vente massive de l’USD/JPY et de l’EUR/JPY, renforçant le yen. Ce faisant, les crypto-monnaies sont tirées vers le haut dans l’effet d’entraînement et le prix LINK imprime actuellement 3 % des bénéfices, avec un objectif de prix possible de 7,50 $ pour aujourd’hui ou demain.

Le prix LINK à moyen terme, cependant, reste une vente car ces interventions n’ont qu’un effet à très court terme et pourraient voir un dénouement rapide des niveaux actuels jusqu’à mercredi ou mardi. Cela indique que le prix de Chainlink pourrait remonter jusqu’à 7,50 $, niveau auquel il est susceptible de recevoir un rejet ferme du pivot mensuel et de la moyenne mobile simple sur 55 jours plafonnant à la hausse. Un recul entraînerait une chute à 6,50 $ et peut-être même plus bas vers 5,50 $, l’action des prix étant soutenue par le S1 mensuel et le creux de mai.

LINK/USD Graphique journalier

Plus de risque à la baisse pourrait survenir car les baissiers utiliseront ces rallyes à court terme pour constituer de nouvelles positions courtes contre LINK et prendre une position longue sur le dollar. À un certain point, un point de basculement aura été atteint et une vente à découvert pourrait être déclenchée avec une action des prix atteignant 5,26 $. Une double bande à 5,02 $ attendra pour attraper le couteau qui tombe, mais ce n’est pas une assurance contre la chute de LINK à 4,50 $.