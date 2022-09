Le prix d’Ethereum devrait glisser à 1 000 $ alors que cinq c-banks ont leur mot à dire | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum a atteint un plancher de 1 243,89 $ à la suite de la décision sur les taux de la Fed.

Le prix de l’ETH ne pouvait pas essayer de s’éloigner de la pression du dollar qui tenait les crypto-monnaies à sa portée.

Avec cinq autres banques centrales qui doivent faire des annonces aujourd’hui, attendez-vous à voir des mouvements violents sur les marchés du forex et de la cryptomonnaie.

Le prix de l’Ethereum (ETH) reçoit une leçon sur la banque centrale 101 jeudi, alors que plus de cinq banques centrales devraient faire la lumière sur la situation économique actuelle et sur la façon dont elles voient l’économie, l’inflation et l’évolution de leur politique monétaire. À première vue, la journée promet d’être un bain de sang alors que plusieurs commentaires de banquiers centraux pointent vers des interventions plus bellicistes et plus sévères alors que l’inflation reste collante. En Asie, de grandes interventions de la PBoC et de la BoJ risquent de créer un événement du lundi bleu qui pourrait déclencher une vente massive sur les marchés si l’un ou l’autre arrête son intervention sur le marché pour essayer de soutenir sa devise.

Le prix de l’ETH risque d’être tué lors d’un événement « lundi bleu »

Le prix d’Ethereum se négocie lentement mais sûrement à nouveau vers 1 000 $ alors que la poussière retombe sur le message belliciste de la Fed. Bien que la Fed ait relevé les taux des 75 points de base prévus, le message sous-jacent du président Powell était dur et ne laissait aucune imagination pour un atterrissage en douceur. L’économie américaine va s’effondrer et entrer en récession car cela semble être la seule solution pour faire baisser l’inflation, ce qui oblige les traders à attacher leurs ceintures et à se préparer à un atterrissage brutal.

Le prix de l’ETH voit actuellement les traders poussés contre le mur à 1 243,89 $ et forcés par les traders à renoncer à leur position comme un tyran de terrain de jeu exigeant de l’argent pour le déjeuner des nerds. Une fois que les traders commenceront à capituler, la demande côté vente explosera et verra le prix du XRP atteindre 1 014,30 $. Ce niveau est susceptible d’être la dernière ligne de défense avant 1 000 $ ; quand les pauses en dessous entreront en jeu

Graphique journalier ETH/USD

Alternativement, un rebond pur et simple du niveau de 1 243,89 $ verrait probablement le prix de l’ETH augmenter à 1 400 $. Cela indiquerait que les haussiers ne sont pas si faciles à sortir de leurs positions et que les vendeurs commenceront à prendre leurs gains, atténuant la pression baissière sur l’action des prix. Si une clôture quotidienne était supérieure à 1 400 $, d’autres gains pourraient être à gagner d’ici vendredi et au cours du week-end vers 1 479 $, soit le plus haut du 16 septembre.