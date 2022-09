Le prix XRP envisage 0,46 $ ensuite alors que l’avocat de Ripple fait allusion à une fin heureuse | Cryptomonnaie

Le prix du XRP pourrait poursuivre son ascension après un fort retournement de l’obstacle de 0,397 $ vers un niveau de support.

Le prochain arrêt pour ce jeton de remise est de 0,464 $, mais si l’élan reste fort, il pourrait atteindre 0,561 $.

Une ventilation du niveau de support de 0,384 $ invalidera la thèse haussière de Ripple.

Le prix du XRP se consolide depuis un certain temps et est descendu en dessous des niveaux de support cruciaux, mais s’est redressé tout aussi rapidement. La dernière étape de Ripple a été un spectacle incroyable à voir car elle a explosé rapidement et à travers de nombreux obstacles de longue date.

Le début de la fin pour SEC vs Ripple

Fait intéressant, le jeton de remise est resté fort malgré la faible structure du marché, et cette tendance haussière peut être attribuée aux développements en cours dans le procès SEC contre Ripple. Alors que les deux parties ont demandé un jugement sommaire, les accusés semblent être beaucoup plus confiants dans le résultat.

Cela se voit clairement puisque l’avocat de Ripple, Stuart Alderoty, s’est prononcé sur le procès sur Twitter. De plus, l’avocat général a été rejoint par le PDG de la société, Brad Garlinghouse, car il a déclaré que les documents déposés par la SEC indiquent clairement qu’ils ne sont pas intéressés par l’application de la loi mais « veulent tout refaire dans un effort inadmissible pour étendre leur juridiction loin au-delà de l’autorité qui leur est accordée par le Congrès.

Alderoty, d’autre part, a déclaré que la SEC n’a pas été en mesure de « satisfaire à un seul volet du test Howey de la Cour suprême ». Le test Howey est la façon dont les régulateurs distinguent un actif en tant que titre.

Le dernier développement, cependant, est que l’avocat général de Ripple déclare qu’il se sent « confiant » et pourrait être le début de la fin de ce procès qui dure depuis décembre 2020.

Le prix XRP se délecte de bonheur

Le prix du XRP a décollé après le dernier nouveau test de la configuration du triple tap, ralliant environ 31 % en une semaine environ. Cette formation technique est similaire à la configuration du triple fond, mais la seule différence est que le 2e robinet s’écarte en dessous du creux initialement formé.

Cette montée en flèche du prix XRP a franchi l’obstacle de 0,384 $ et fait basculer le point médian de la fourchette de 0,331 $ à 0,464 $ à 0,397 $ dans un plancher de support. Comme mentionné dans la publication d’hier, la réunion du FOMC a fait reculer Ripple au niveau de 0,384 $ et a depuis rebondi de 5,3 %.

À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du XRP balaie la fourchette à 0,464 $. Mais dans un cas très haussier, le jeton de remise pourrait s’étendre jusqu’à 20 % plus haut pour marquer la zone de résistance de 0,561 $ à 0,596 $.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix XRP, une ventilation du niveau de support de 0,384 $ indiquera une faiblesse inhérente chez les acheteurs. Cette évolution invalidera également la thèse haussière et faussera les chances en faveur des baissiers.

Une telle décision pourrait voir le prix XRP revoir le plancher de support de 0,360 $ ou 0,331 $ dans un cas désastreux.