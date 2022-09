First Mover Asia : Cryptos yo-yo après une hausse de taux belliciste ; Le prix de l’éther est en baisse | Cryptomonnaie

Certains observateurs de Merge voient des avantages environnementaux à long terme et des augmentations de prix, bien que d’autres s’inquiètent de la centralisation et de l’examen réglementaire.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix: Les prix des crypto-monnaies ont grimpé puis plongé à la suite de la dernière hausse des taux d’intérêt de 75 points de base de la Réserve fédérale.

Insights: Quatre experts en cryptomonnaie ont pesé sur l’avenir d’Ethereum après la fusion.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 18 483 $ −2,2 %

Éther (ETH) : 1 254 $ −5,6 %

Indice du marché CoinDesk (CMI) : 915 $ −2,9 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 3 789,93 −1,7 %

Or : 1 665 $ l’once troy + 0,0 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 3,51 % −0,06

Les prix du bitcoin, de l’éther et de l’or sont pris à environ 16 heures, heure de New York. Bitcoin est l’indice des prix CoinDesk Bitcoin (XBX); Ether est l’indice des prix Ether CoinDesk (ETX); L’or est le prix au comptant du COMEX. Des informations sur les indices CoinDesk sont disponibles sur coindesk.com/indices.

Les prix de la crypto chutent pendant la journée de bascule

De James Rubin

La Fed a décrété et les marchés de la cryptomonnaie se sont effondrés, envoyant des actifs plus élevés dans les premières heures suivant la dernière et importante hausse des taux d’intérêt de la banque centrale américaine, puis en spirale.

Bitcoin s’échangeait récemment à environ 18 500 $, une baisse de plus de 2 % au cours des dernières 24 heures, bien que la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière soit tombée bien en dessous de 18 400 $ à un moment donné lundi (UTC), son niveau le plus bas depuis début juin. Il y a un an, le prix de BTC était plus du double de son niveau actuel.

Ether a récemment changé de mains à environ 1 250 $, soit une baisse d’environ 5,5 % par rapport à la veille. Le prix de la deuxième plus grande crypto en valeur marchande a chuté à la suite de la fusion de la semaine dernière, la refonte technologique historique du réseau Ethereum alors que les investisseurs privilégient ses avantages potentiels à plus long terme par rapport à l’impact immédiat sur les prix. Les investisseurs se tourneront bientôt vers la mise à niveau « Shanghai » d’Ethereum l’année prochaine, qui permettra aux utilisateurs de retirer l’ETH jalonné.

D’autres cryptos ont suivi un schéma de prix similaire, augmentant immédiatement après l’annonce des taux avant de chuter avec EOS récemment en baisse de plus de 10%, et YGG et ADA en baisse de plus de 4%.

Autres actifs

Les prix de la crypto ont suivi les principaux indices boursiers, qui ont également oscillé au cours de la journée, augmentant tôt avant de plonger après l’annonce. Le Nasdaq et le S&P 500, qui ont une composante technologique robuste, ont chacun chuté de 1,7 %, tandis que le Dow Jones Industrial Average (DJIA) a chuté de 1,8 %, les marchés mâchant les commentaires de la Réserve fédérale indiquant une médecine inflationniste plus sévère à venir. Les baisses n’ont pas balayé le géant de l’échange Coinbase et d’autres sociétés exposées à la cryptomonnaie, qui ont augmenté ce jour-là.

La Fed a relevé ses taux d’intérêt de 75 points de base pour la troisième fois consécutive après que les dernières données sur les prix aient montré que l’inflation restait obstinément élevée et que l’économie ralentissait plus progressivement que la banque ne l’avait espéré, y compris un marché du travail toujours torride. Le consensus parmi les responsables impliqués dans la dernière décision politique est que la banque augmentera ses taux d’un total de 1,25% lors de ses deux dernières réunions du Federal Open Market Committee (FOMC) cette année.

La Fed espère ramener l’inflation à 2% par rapport à son niveau actuel, près de quatre décennies, supérieur à 8%. « Mon message principal n’a pas changé du tout », a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell, lors d’une conférence de presse, faisant référence à son discours au Symposium économique de la Fed le mois dernier à Jackson Hole, Wyoming. « Le FOMC est fermement résolu à ramener l’inflation à 2% et nous continuerons jusqu’à ce que le travail soit fait. »

L’augmentation des taux a mis en évidence une journée d’événements préoccupants pour l’économie mondiale. Les rendements du Trésor à deux ans, qui ont évolué dans le sens opposé des prix de la cryptomonnaie, ont grimpé de plus de 4 % après l’annonce de la Fed, leur plus haut niveau en 15 ans. Et les ventes de maisons ont diminué pour un septième mois consécutif. Alors que les taux hypothécaires fixes sur 30 ans grimpent déjà à 6 % pour la première fois en près de 15 ans, la baisse devrait se poursuivre.

Pendant ce temps, le président russe Vladimir Poutine a accru l’incertitude macroéconomique en annonçant l’appel de 300 000 soldats pour soutenir l’invasion rapidement hésitante du pays en Ukraine. L’attaque non provoquée a affecté les prix de l’énergie et les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Pourtant, l’inflation et la politique monétaire sont restées centrales pour la plupart des investisseurs en crypto et des observateurs de l’espace. Riyad Carey, analyste de recherche à la société de données cryptomonnaies Kaiko, a noté « une réaction des prix plus nette à la publication de l’IPC qu’à la [Ethereum upgrade] Fusionner. »

« Je ne prévois pas que la crypto, en particulier BTC et ETH, s’opposera de si tôt à l’influence de la Fed », a-t-il déclaré.

Les plus gros gagnants

Il n’y a pas de gagnants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Terre LUNA −6,6 % Plate-forme de contrat intelligente Ethereum EPF −5,8 % Plate-forme de contrat intelligente Cardan ADA −4,5 % Plate-forme de contrat intelligente

Connaissances

Quelle est la prochaine étape pour Ethereum après la fusion ?

La semaine dernière, Ethereum Merge a attiré 40 000 téléspectateurs lors d’une soirée de visionnage populaire, mais le passage tant attendu à un protocole de preuve de travail plus rapide et plus respectueux de l’environnement n’a guère impressionné de nombreux commerçants.

Dans un scénario classique de vente de nouvelles, ils ont fait chuter les prix de l’éther de plus de 15 % au cours de la semaine dernière. La baisse s’est accompagnée de la chute des marchés boursiers et des rumeurs sur une éventuelle centralisation du réseau Ethereum dans la Twittersphere.

« Lido et Coinbase représentent à eux seuls un peu moins de 45% de la validation totale », a souligné Paul McCaffrey, stratège crypto chez KBW, dans un e-mail à CoinDesk. « Lido mène à 30,1% avec ~ 4,16M ETH, suivi de Coinbase à 14,5% avec> 2M ETH. »

Le déclin d’Ether a soulevé des questions fondamentales sur l’avenir d’Ethereum, et bien que l’optimisme soit élevé quant aux avantages potentiels à long terme de la plate-forme, certains observateurs éminents craignent également que la fusion ne crée également de nouveaux obstacles.

Un leurre pour les investisseurs ESG ?

McCaffrey a déclaré qu’il restait « dans le camp haussier » à moyen et à long terme, alors que de plus en plus de validateurs de réseau rejoignent le réseau et atténuent ces préoccupations au fil du temps.

« La fusion représente un événement historique de l’industrie et a le potentiel d’attirer les investisseurs ESG dans le mélange qui apprécieront les angles d’efficacité énergétique et l’opportunité que l’ETH offre aux masses (en particulier les non bancarisés) », a-t-il expliqué.

D’autres ont partagé le sentiment, déclarant qu’ils considéraient la fusion comme un indicateur à long terme de fondamentaux solides malgré les récents accrocs des prix.

« La fusion pourrait être davantage une diffusion à plus long terme du prix, car la mise à niveau est susceptible d’attirer davantage d’institutions, ce qui pourrait profiter au prix ETH/USD à plus long terme », a déclaré Austin Kimm, directeur de la stratégie chez Choise. « Ethereum est toujours l’ancêtre de toutes les blockchains avec environ la moitié de tous les jetons créés et utilisant le réseau. »

Une épreuve de départ

Ailleurs, Anto Paroian, directeur exécutif du fonds spéculatif crypto ARK36, a déclaré à CoinDesk que le « grand test » d’Ethereum venait à peine de commencer.

« Bien que les blockchains de preuve de travail et de preuve de participation aient fusionné avec succès, ce n’est que maintenant qu’il serait possible de découvrir le plein impact de la fusion sur le vaste écosystème d’applications construites au-dessus de la blockchain Ethereum », Paroian a déclaré, faisant référence aux milliards de dollars de crypto-monnaies bloquées sur les applications basées sur Ethereum.

« Cela inclut l’espace DeFi qui est actuellement évalué à environ 56 milliards de dollars. Nous devons tous être préparés à une forte volatilité à la baisse en cas de pépins et d’incidents imprévus auparavant », a noté Paroian.

Outre le marché à court terme et l’impact technologique, certains observateurs affirment que l’éther est susceptible de faire l’objet d’un examen juridique dans les mois à venir en raison des récompenses que le réseau accorde aux utilisateurs pour exécuter des nœuds, ou un logiciel de blockchain spécialisé, pour traiter les transactions sur Ethereum.

« (Il y a) la possibilité de reconnaître l’ETH comme un jeton de sécurité. D’une part, après la transition vers le PoS, la pièce aura des signes de sécurité, comme, par exemple, l’attente de réaliser un profit. Et de nombreux financiers disent qu’un tel résultat est possible », a déclaré Serhii Zhdanov, PDG de l’échange crypto EXMO, dans un message Telegram.

Zhdanov a averti qu’un tel résultat créerait un « désastre pour les utilisateurs ordinaires », qui pourrait même voir « la radiation de son jeton des échanges cryptomonnaies » dans le pire des cas.

Événements importants

Conférence du réseau principal

Assemblée Urbit 2022

11 h HKT/SGT (3 h UTC) : décision de la Banque du Japon sur les taux d’intérêt et déclaration de politique monétaire