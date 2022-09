Le PDG de JPMorgan appelle la crypto «schémas de Ponzi décentralisés» | Cryptomonnaie

Le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, considère la crypto comme l’histoire de deux villes, avec des « jetons crypto que vous appelez des devises » d’un côté et de « vraies » innovations de l’autre.

Lors de son témoignage devant les législateurs des États-Unis (États-Unis), le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, s’est qualifié de « grand sceptique » sur les « jetons cryptomonnaies que vous appelez monnaie comme Bitcoin », les qualifiant de « schémas de Ponzi décentralisés ».

On a demandé à Dimon ce qui l’empêchait d’être plus actif dans l’espace cryptomonnaie lors d’une audience de surveillance tenue par le House Financial Services Committee le 21 septembre.

Dimon a souligné qu’il voyait de la valeur dans la blockchain, la finance décentralisée (DeFi), les registres, les contrats intelligents et les «jetons qui font quelque chose», mais a ensuite fustigé les jetons cryptomonnaies qui s’identifient comme des devises.

Interrogé sur son avis sur le projet de loi américain sur les pièces stables, Dimon a déclaré qu’il pensait qu’il n’y avait rien de mal à ce que les pièces stables soient correctement réglementées et que la réglementation devrait être similaire à celle à laquelle les fonds du marché monétaire sont soumis.

Dimon a déjà décrit Bitcoin comme une « fraude » et a réitéré dans le passé qu’il n’avait aucun intérêt à soutenir le secteur à un niveau personnel. Il a parfois assoupli sa position sur la cryptomonnaie, soulignant une fois qu’elle peut servir des cas d’utilisation importants à des moments tels que les paiements transfrontaliers.

Malgré les vues de Dimon sur l’espace de la crypto-monnaie, JPMorgan a poussé dans l’espace technologique de la blockchain. Le géant financier a lancé son propre stablecoin interne – JPM Coin en octobre 2020 – la première crypto-monnaie soutenue par une banque américaine, qui visait à accroître l’efficacité du règlement.

Une semaine après le déploiement de la pièce, la banque a lancé une nouvelle division commerciale dédiée à la technologie blockchain appelée Onyx. Depuis lors, la plate-forme Onyx a été utilisée par de grands clients institutionnels pour des paiements mondiaux 24h/24.

JPMorgan est également devenue la première grande banque du Metaverse après l’ouverture de son salon virtuel dans le monde basé sur la blockchain Decentraland en février. Cette décision faisait suite à un rapport publié par la société qui qualifiait le Metaverse d’opportunité de 1 000 milliards de dollars.

JPMorgan a embauché de nouveaux employés pour pénétrer dans l’espace blockchain et crypto, annonçant plus récemment le 9 septembre qu’il avait embauché l’ancien cadre de Microsoft, Tahreem Kamptom, pour être son cadre supérieur des paiements. Kamptom devrait aider JPMorgan à explorer la technologie blockchain étant donné que sa bio Linkedin montre qu’il a travaillé sur les méthodes de paiement liées à la cryptomonnaie.

Au cours de l’audience, les législateurs ont également demandé à d’autres PDG de grandes banques américaines s’ils avaient l’intention de financer l’extraction de crypto. Jane Fraser, PDG de Citigroup, Brian Moynihan, PDG de Bank of America, et Charles Scharf, PDG de Wells Fargo, ont tous suggéré que leurs banques n’avaient aucune intention de le faire.