La SEC veut « refaire la loi » plutôt que « l’appliquer », déclare l’avocat général de Ripple | Cryptomonnaie

Après deux ans de litige, Stuart Alderoty, avocat général de Ripple, a déclaré à «First Mover» de CoinDesk TV qu’il voyait «le début de la fin» parce que le dossier de la SEC avait échoué.

La bataille juridique entre la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et la société de protocole de paiement Ripple Labs pourrait bientôt toucher à sa fin, c’est-à-dire si un juge fédéral décide que la société de cryptomonnaie n’a pas violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières.

Stuart Alderoty, avocat général de Ripple Labs, a déclaré à CoinDesk TV que la société de cryptomonnaie se sentait « confiante » et pensait que cela pourrait être « le début de la fin » de l’affaire, qui a commencé en 2020.

« Il n’y a aucune allégation de fraude dans cette affaire. Il n’y a aucune allégation de fausse déclaration. Il n’y a aucune allégation de manipulation du marché », a déclaré Alderoty lors d’une apparition sur « First Mover » de CoinDesk TV. « C’est vraiment un problème technique et nous pensons que c’est un problème qui peut être résolu en droit par le juge. »

La SEC et Ripple ont déposé des requêtes en jugement sommaire auprès du tribunal de district américain du district sud de New York dans le but d’éviter un procès complet. CoinDesk a sollicité les commentaires de la SEC, mais aucune réponse n’était disponible au moment de la presse.

En décembre 2020, la SEC a poursuivi Ripple Labs pour avoir prétendument vendu du XRP, une crypto-monnaie étroitement liée à la société, en tant que transactions sur titres non enregistrées. La SEC afirme que la société a vendu des jetons XRP tout en laissant croire aux investisseurs qu’ils obtiendraient un retour substantiel sur les bénéfices de la société.

Alderoty, qui travaille avec Ripple depuis près de quatre ans, a réitéré sa position selon laquelle Ripple ne remplit pas les exigences fixées par le test Howey dans une affaire de la Cour suprême des États-Unis. Le test permet de déterminer si quelque chose peut ou non être considéré comme un titre, et donc comme un « contrat d’investissement ».

Nous pensons qu’à moins qu’il n’y ait un contrat d’investissement, il n’y a aucun cas et en fait, la SEC n’a même pas le pouvoir d’intervenir », a déclaré Alderoty. « Nous pensons qu’ils échouent sur chaque volet du test Howey. »

Aldertoy a ajouté que la SEC « n’identifie aucun contrat d’investissement entre Ripple et un détenteur de XRP », et qu’il n’y avait aucune garantie après-vente au nom de Ripple pour les investisseurs.

« Ce que la SEC suggère, c’est qu’un intérêt commun est un substitut à une entreprise commune et ce n’est pas le cas », a déclaré Alderoty. « Nous n’avons promis à aucun détenteur de XRP que nous prendrions des mesures, ou que nous soyons obligés de prendre des mesures, en leur nom pour faire ces choses. »

Ripple a-t-il été distingué parmi les différents projets au sein de l’écosystème crypto ? Il a déclaré que la société avait peut-être été utilisée par la SEC pour donner l’exemple. Les conséquences, cependant, ont conduit « presque toutes les bourses américaines à radier ou à suspendre les échanges de XRP », a déclaré Alderoty, ce qui a effacé « 15 milliards de dollars de capitalisation boursière » de la société et l’a incitée à déplacer ses opérations « offshore ».

« Peut-être qu’ils [the SEC] pensaient qu’ils [could] envoyer un message plus large à l’ensemble du marché », a déclaré Alderoty. «Mais je pense que ce qu’ils ont appris, c’est que si vous défiez une entreprise bien dotée en ressources, cette entreprise bien dotée en ressources peut mettre en place une défense très solide et vraiment exposer la SEC, ce que [it’s] faire dans ce cas n’est pas appliquer la loi.

La SEC « cherche à refaire la loi », a déclaré Alderoty. « Ils s’engagent dans un comportement de litige pour obtenir un résultat souhaité plutôt qu’une allégeance fidèle à la loi. »