Bitcoin tombe en dessous de 19 000 $, Ethereum teste 1 300 $ alors que la Fed augmente les taux d’intérêt à un sommet de 15 ans | Cryptomonnaie

La Réserve fédérale a annoncé une hausse de 75 points de base des taux d’intérêt directeurs pour la troisième fois cette année, portant le taux des fonds fédéraux à 3 % – 3,25 %.

Suite à l’annonce, les marchés boursiers américains ont effacé les gains observés depuis la cloche d’ouverture.

L’impact le plus important n’a pas encore été observé sur le marché de la cryptomonnaie car, à la suite d’exemples historiques, des sociétés comme Bitcoin et Ethereum devraient tester des creux plus bas.

Après des semaines d’anticipation, la Réserve fédérale a de nouveau relevé ses taux directeurs mercredi de 75 points de base. L’impact de cette hausse n’a pas été différent de ce qui était attendu des marchés, les marchés boursiers américains ayant plongé dans le rouge après la décision. Le marché de la cryptomonnaie, cependant, n’a pas réagi aussi terriblement.

La Fed répète l’histoire, encore une fois

Pour la troisième fois cette année, la Réserve fédérale a décidé de relever les taux d’intérêt de cette ampleur. Le Federal Open Market Committee (FOMC) s’est fixé pour objectif d’atteindre un taux d’inflation de 2 % à long terme. Pour la même raison, la fourchette du taux des fonds est passée de 3 % à 3,25 %, ce qui en fait le plus élevé depuis près de 15 ans.

Cependant, ce ne sera pas la fin, car les projections économiques de la Fed montrent que les banquiers centraux s’attendent à ce que le taux directeur atteigne 4,4 % d’ici la fin de cette année et 4,6 % d’ici la fin de l’année prochaine.

La déclaration publiée à la suite de la hausse des taux d’intérêt se lit comme suit,

« Le Comité serait prêt à ajuster l’orientation de la politique monétaire, le cas échéant, si des risques apparaissaient susceptibles d’entraver la réalisation des objectifs du Comité. »

Après la hausse, les marchés boursiers américains ont inversé les gains antérieurs et sont devenus négatifs. Les indices Dow Jones, NASDAQ et S&P500 perdaient respectivement 1,73%, 1,45% et 1,75% sur la journée.

Le marché de la crypto pour prendre la chaleur ?

Compte tenu de la corrélation croissante de Bitcoin avec les marchés boursiers, une baisse des prix était attendue de BTC et du marché de la cryptomonnaie après la hausse de la Fed. Cependant, bien que BTC ait atteint des creux intrajournaliers de 18 700 $, les bougies restent vertes. Bien que se négociant à 18 967 $, BTC est dangereusement proche du niveau de support critique de 3 mois de 18 600 $.

Tableau des prix Bitcoin sur 24 heures

Ethereum est resté pratiquement indifférent, se négociant à 1 322 $. Si d’ici la fin de la journée, l’annonce de la Fed devait se faire sentir, la BTC et l’ETH pourraient déclencher une baisse des prix.