Le comité de la Chambre des États-Unis propose une interdiction de 2 ans sur DAI, USDD et stablecoins similaires | Cryptomonnaie

Le comité de la Chambre des États-Unis sur les services financiers a suggéré d’interdire les stablecoins algorithmiques pendant deux ans, citant l’effondrement de TerraUSD.

L’émission ou la création de nouvelles « pièces stables garanties de manière endogène » serait également interdite si le projet de loi était adopté.

L’interdiction des pièces stables algorithmiques pourrait avoir un impact sur les quelques pièces existantes telles que DAI et Frax, poussant cette catégorie hors de la concurrence du marché.

L’effondrement de l’écosystème Terra a été le signe avant-coureur de l’un des pires crashs de l’histoire de la cryptomonnaie. Le marché n’a toujours pas été en mesure de se remettre complètement de cette baisse, et la lutte est toujours évidente dans la tentative de la capitalisation boursière globale de dépasser 1 000 milliards de dollars.

Pour éviter un autre événement de ce type, le comité des services financiers (FSC) de la Chambre des représentants des États-Unis a proposé un projet de loi qui pourrait imposer des réglementations strictes sur un certain type de stablecoin.

Terra induit une nouvelle réglementation stablecoin

Depuis que l’effondrement et le krach boursier qui a suivi ont été déclenchés par le désancrage algorithmique du stablecoin TerraUSD (UST) de Terra, les régulateurs financiers semblent s’être inquiétés de la stabilité de ces actifs.

Se concentrant sur les stablecoins algorithmiques, la US House FSC a proposé un projet de loi visant à réglementer ces stablecoins au point d’imposer une interdiction de deux ans sur des actifs similaires.

L’interdiction s’étendrait également à tous les actifs similaires à venir, rendant illégale l’émission ou la création de « pièces stables garanties de manière endogène ». En plus de l’interdiction, le nouveau projet de loi permettrait également aux banques et aux non-banques d’émettre des pièces stables.

Cela se ferait avec l’approbation des régulateurs tels que l’OCC (Office of the Comptroller of the Currency) pour le premier et l’établissement d’un processus pour le second.

Ce projet de loi nécessiterait cependant une étude du Trésor en concertation avec la Réserve fédérale, l’OCC, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), ainsi que la Securities and Exchange Commission (SEC).

L’impact sur les stablecoins algorithmiques

Dans l’état actuel des choses, ces types d’actifs ont une part de marché minimale. DAI, par exemple, bien qu’il soit le quatrième plus grand stablecoin du marché, n’a qu’un tirage de 6,87 milliards de dollars.

Bien que l’effondrement de l’UST n’ait pas eu d’impact néfaste sur les goûts de DAI, USDD, Frax, etc., le nouveau projet de loi pourrait le faire.

De plus, une interdiction de deux ans pourrait éliminer complètement cette catégorie de la concurrence sur le marché, laissant les pièces stables aux actifs adossés à des fiat, à des matières premières et à des crypto-monnaies.