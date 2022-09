Prix ​​​​Shiba Inu: Des millions de SHIB détruits en 24 heures, les détenteurs tournent les mains en diamant | Cryptomonnaie

Au cours des dernières 24 heures, 132 millions de pièces Shiba Inu ont été définitivement retirées de la circulation et détruites.

30% des détenteurs de Shiba Inu détiennent désormais la pièce meme pour des raisons à long terme plutôt que pour la spéculation et les gains à court terme.

Les analystes prédisent une hausse des prix du Shiba Inu d’ici la fin de l’année alors que les perspectives du SHIB deviennent haussières.

Les données d’IntoTheBlock révèlent un pic d’accumulation de Shiba Inu par les détenteurs à long terme, appelés «mains de diamant» dans le jargon crypto Twitter. La brûlure de Shiba Inu s’est intensifiée et Shiba Eternity a été lancé en Australie, stimulant le sentiment parmi les détenteurs de SHIB.

La brûlure du Shiba Inu s’intensifie, 132 millions de SHIB détruits du jour au lendemain

La brûlure de Shiba Inu a été un catalyseur massif pour la pièce meme. La communauté Shiba Inu anticipe le lancement de Shibarium, la solution de mise à l’échelle de couche 2 de Shiba Inu et le métaverse SHIB. Les deux lancements prévus et la brûlure de la pièce meme sont les principaux moteurs de Shiba Inu, sur la base de la tendance des prix de la pièce meme au cours des deux derniers mois.

Au cours des dernières 24 heures, 132 millions de jetons Shiba Inu ont été détruits. Ces pièces ont été envoyées à l’adresse du portefeuille mort, les retirant définitivement de la circulation. Depuis le début de la mise en œuvre de le burning à Shiba Inu, un total de 410,38 billions de jetons ont été brûlés.

Le taux de brûlure de Shiba Inu a augmenté de 4073 % depuis la brûlure massive des dernières 24 heures.

410,38 billions de Shiba Inu brûlés

Les détenteurs se transforment en mains de diamant

Diamond Hands est un terme du jargon cryptomonnaie qui décrit les détenteurs à long terme d’un actif qui le détient pour des raisons d’investissement et non pour de simples spéculations. Ces investisseurs s’abstiennent de vendre une crypto-monnaie malgré un ralentissement ou des pertes.

D’après un rapport IntoTheBlock, 30 % des investisseurs de Shiba Inu détiennent le meme coin pour des raisons d’investissement et dans une perspective à long terme. Cela a alimenté un sentiment haussier parmi les détenteurs puisque la détention SHIB pour des raisons d’investissement assure aux investisseurs qu’il n’y aura pas d’augmentation de la pression de vente de la part des commerçants qui se débarrassent de leurs avoirs à des fins de prise de bénéfices.

Les analystes prédisent une hausse des prix du Shiba Inu

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix du Shiba Inu et ont prédit une hausse de 11 % de l’actif Dogecoin-killer. Filip L, un analyste technique, affirme que Shiba Inu pourrait assister à un revirement et à une légère hausse vers le niveau de 0,00001209 $. Le niveau de 0,00001209 $ est essentiel car il s’agit du niveau pivot historique et la moyenne mobile simple sur 55 jours se trouve à proximité.

Tableau des prix SHIB-USD