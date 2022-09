Prédiction de prix Shiba Inu: Un chien vers le bas ne peut se plier que jusqu’à présent | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a perdu 25 % de sa valeur marchande ce mois-ci.

Le prix SHIBA a perdu le support des moyennes mobiles exponentielles sur 8 jours et des moyennes mobiles simples sur 21 jours.

L’invalidation de la thèse baissière peut se produire si les traders produisent un règlement quotidien supérieur à 0,00001131 $.

Le prix du Shiba Inu montre une baisse accentuée au fil des semaines. Un balayage des dépressions estivales est possible.

Le prix du Shiba Inu s’accélère

Le prix du Shiba Inu a baissé de 25 % depuis que le sommet à 0,00001395 $ a été établi au cours de la première semaine de septembre. Les traders ont trotté vers le sud, forgeant un déclin de plus en plus prononcé au fil des semaines.

Le prix du Shiba Inu se vend actuellement aux enchères à 0,00001062 $. La célèbre pièce de monnaie meme a été supprimée dans une zone d’accumulation précédente avant le rallye de la fin de l’été. Selon la méthodologie de Wyckoff, le chien est allé trop loin. Un événement de balayage des creux ciblant le creux du swing du 18 juin pourrait être en cours dans les prochains jours. Une telle décision entraînerait une nouvelle baisse de 30 %.

SHIB USDT Graphique sur 2 jours

L’indicateur de profil de volume aggrave la thèse baissière en développement, car les haussiers n’ont pas encore riposté avec une force égale en termes de transactions et d’évolution des prix par rapport aux jours rouges de la tendance. De plus, les haussiers ont perdu le support de la moyenne mobile exponentielle de 8 jours et de la moyenne mobile simple de 21 jours, ce qui pourrait être le catalyseur d’une baisse de style penny-from-Eiffel.

L’invalidation de la thèse baissière peut se produire si les haussiers franchissent à nouveau les obstacles et restent au-dessus de la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours actuellement positionnée à 0,00001131 $. Ce faisant, un recul à contre-tendance pourrait se produire, ciblant les zones de support précédentes à 0,00001200 $, entraînant une augmentation de 12 % par rapport au prix actuel du Shiba Inu.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Shiba Inu, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security