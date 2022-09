3 raisons pour lesquelles la reprise des prix d’Ethereum reste insaisissable malgré la demande croissante | Cryptomonnaie

La demande d’Ether monte en flèche alors que les investisseurs profitent de la baisse du prix d’Ethereum à 1 285 $.

La corrélation entre l’ETH et le Nasdaq de Wall Street atteint un sommet de quatre mois.

La reprise des prix d’Ethereum dépend en grande partie de la congestion de ses acheteurs à 1 300 $.

Le prix Ethereum se consolide autour de 1 350 $ après avoir rebondi sur le support à 1 300 $. La tendance à la baisse du dernier jeton de preuve de participation (PoS) a atteint un creux de deux mois à 1 285 $ alors que les investisseurs ont réagi à la fusion la semaine dernière jeudi.

L’intérêt pour l’ETH est à la hausse alors que les investisseurs se positionnent pour un renversement de tendance haussier attendu. Les données en chaîne de Glassnode révèlent une forte augmentation du nombre d’adresses contenant 1 000 jetons et plus à 6 472 contre 6 174 en mai.

Habituellement, les pics de cette métrique en chaîne influencent positivement le prix des ETH. Cependant, plusieurs facteurs fondamentaux et en chaîne dissuaderont probablement le prix d’Ethereum d’atteindre son potentiel haussier, du moins dans un avenir prévisible.

Tableau des adresses Ethereum

La corrélation des prix d’Ethereum avec l’indice Nasdaq atteint son plus haut niveau depuis quatre mois

La deuxième plus grande crypto-monnaie est récemment passée d’une réalité (consensus de preuve de travail) à une autre (preuve de participation), une décision qui a suscité l’intérêt des investisseurs. Bien que la balance ait penché en faveur des haussiers Ether en raison de la demande croissante, les évolutions positives des prix restent rares.

Les analystes estiment que la sensibilité croissante aux actions empêche le prix d’Ethereum de décoller. Selon les données de Cumberland, l’ETH est actuellement fortement corrélé à l’indice Nasdaq. La corrélation entre les deux différentes classes d’actifs s’élève à 0,765 (un plus haut sur quatre mois), contre 0,580 auparavant. Il convient de mentionner qu’une valeur de 0,700 et plus est considérée comme une relation positive importante entre les actifs.

« L’ETH/Nasdaq [30-day] la corrélation est presque revenue aux sommets de l’année – une caractéristique qui a éclipsé la dynamique idiosyncrasique de la fusion (pour l’instant) », a déclaré Cumberland mardi.

« Dans l’espace d’action des prix, ce degré de corrélation macroéconomique a rendu difficile pour les participants crypto-natifs d’extraire l’alpha de leur bord : la compréhension approfondie de la dynamique en chaîne », a poursuivi Cumberland.

Les informations de Cumberland suggèrent que le prix d’Ethereum pourrait continuer à lutter contre la reprise en raison de la faiblesse du Nasdaq. Plus de douleur est attendue sur le marché boursier suite au rapport du FOMC qui sera bientôt publié (rapport du Federal Open Market Committee).

Le prix d’Ethereum affiche le signal de vente

Suite à son rejet des sommets d’environ 1 800 $, le prix d’Ethereum a plongé dans un canal parallèle descendant. Le support à 1 300 $ s’est avéré utile, empêchant les pertes au-delà d’un niveau de prix baissier de la mèche de bougie de 1 285 $.

Le prix Ethereum devra peut-être établir une cassure au-dessus du canal pour affirmer un renversement de tendance haussier. Cependant, un signal de vente présenté par l’indicateur SuperTrend continue de diluer les efforts des acheteurs.

Graphique ETH/USD sur huit heures

Par conséquent, la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) est en retard sur un signal d’achat. Les commerçants impatients d’être longs sur ETH doivent attendre que la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 12 jours dépasse l’EMA sur 26 jours avant de passer leurs commandes.

Le prix Ethereum fait face à des zones d’approvisionnement robustes

Le jeton pionnier des contrats intelligents doit dépasser 1 600 $ pour se débarrasser de la pression de vente et ouvrir la voie à 2 000 $. Cependant, le modèle IOMAP d’IntoTheBlock montre que la pression aérienne est plus forte entre 1 514 $ et 1 557 $. Environ 749 800 adresses ont précédemment acheté 8,35 millions d’ETH dans la gamme.

Modèle Ethereum IOMAP

Alors que les traders poussent le prix d’Ethereum à la hausse, les investisseurs de la zone ci-dessus sont susceptibles d’envisager de vendre à leurs seuils de rentabilité respectifs, ce qui entraînera des vents contraires plus forts et un possible renversement de tendance.