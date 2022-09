Le prix de SafeMoon pourrait être légèrement plus élevé | Cryptomonnaie

Le prix de SafeMoon s’est vendu à environ 30 % rien qu’en septembre.

Le prix du SFM devrait connaître une courte hausse car le RSI s’est fortement négocié en survente.

Attendez-vous à voir un retour possible à 0,0003200 $ avant que l’action des prix ne recommence à chuter.

Le prix de SafeMoon (SFM) a connu des difficultés en septembre. Au début du mois, le prix SFM a tenté de s’échanger au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours, située à 0,0004227 $ à l’époque. Malheureusement, l’évolution des prix n’a pas réussi à franchir cet obstacle et a glissé vers 0,0002716 $, le plus bas de mai. Depuis lors, il a hésité à tomber jusqu’à ces creux. La raison : l’indice de force relative (RSI) s’est négocié en territoire de survente pendant trop longtemps et devrait connaître un petit revirement.

Prix ​​SFM dû pour une petite décompression

Le prix de SafeMoon n’a pas beaucoup de raisons de se redresser largement, car les risques extrêmes ne font que s’accroître et augmenter de jour en jour alors que la géopolitique secoue à nouveau les marchés. Depuis le début du mois de septembre, l’action des prix SFM est en chute libre et ne semble pas se redresser de sitôt. Comme pour toutes les classes d’actifs sur les marchés, tôt ou tard, une réduction des pertes est susceptible de se produire – une détente de la bande élastique faisant baisser le prix de SafeMoon.

Le prix du SFM augmentera probablement, aidé par les commentaires de la Fed s’il s’en tient à une hausse des taux de 75 points de base, et mentionne qu’il commence à voir des ralentissements importants de l’économie qui aideront à plaider en faveur de hausses de taux plus faibles. Sur le dos de ce titre, le prix SFM pourrait remonter vers 0,0003200 $. Cela se traduirait par un gain de 7% pour la journée de bourse, ce qui, vu sa performance en septembre, ne serait pas si mal.

Graphique journalier SFM/USD

Cependant, si la Fed se montrait plus belliciste que prévu et suivait le mouvement de la Riksbank au début de cette semaine, attendez-vous à voir une vague massive de plus de force du dollar arriver sur les marchés, déclenchant une vente massive de tout contre le billet vert, y compris les crypto-monnaies. Cela verrait, bien que le RSI soit en territoire de survente, le prix du SFM baisser vers 0,0002716 $. En pourcentage, cela indique une autre dévaluation d’environ 8 % en cours de journée avec le risque que davantage de baisse se produise lorsque l’action des prix clôturera en dessous de ce niveau.