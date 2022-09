Le prix de Tezos approche de sa fin de partie dans le jeu du triangle baissier | Cryptomonnaie

Le prix de Tezos devrait passer en dessous de 1,40 $ alors qu’une ligne de tendance baissière repousse à nouveau les haussiers.

Le prix XTZ pourrait passer en dessous du creux important de 2022 et atteindre bientôt de nouveaux creux annuels.

Une autre dévaluation de 14 % sera accordée si 1,19 $ est testé.

Le prix de Tezos (XTZ) est martelé à la suite d’une journée du dollar plus forte. Le billet vert s’est rallié aux commentaires de guerre de Poutine selon lesquels il mobiliserait 300 000 soldats tout en qualifiant l’Occident de menace pour la Russie. Pendant ce temps, de plus en plus de backchanneling ont commencé entre la Russie et la Chine, ce qui met les États-Unis sur les nerfs si les deux puissances mondiales s’associent contre l’Ukraine. Si ce n’est pas assez de volatilité pour les marchés, la Fed et la Boe doivent encore prendre leurs décisions de hausse des taux ce soir et demain.

Le prix XTZ met le cap sur 1,19 $ alors que l’espoir de reprise s’estompe

L’action des prix de Tezos a tenté de tester la ligne de tendance descendante d’un triangle baissier pour la quatrième fois aujourd’hui et n’a pas encore réussi à la dépasser. Bien que l’action sur les prix ne mène actuellement nulle part et que la rhétorique de ce matin soit assez dure, cela prouve qu’il y a une certaine réticence des haussiers à abandonner leurs positions. Une fois que la Fed a fait son appel ce soir, attendez-vous à voir un mouvement rapide de Tezos vers 1,40 $.

Le prix XTZ continuera d’évoluer dans le triangle baissier jusqu’à ce qu’un catalyseur, probablement la Fed ce soir, entraîne l’action des prix dans le sol. 1,40 $ semble prêt à casser, et puis il n’y a pas beaucoup de place entre 1,40 $ et 1,19 $, ce qui est le plus bas de 2022. À risque, par conséquent, est l’impression d’un nouveau plus bas pour 2022 au cas où les traders se vendraient complètement, et avec le Relative L’indice de force (RSI) est encore assez élevé, il reste encore beaucoup de place jusqu’à ce qu’il atteigne la zone de survente.

Graphique journalier XTZ/USD

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de signaux haussiers à filtrer des événements actuels sur les marchés ou d’un point de vue technique, il y a un élément à retenir comme signe haussier. Depuis lundi, l’action des prix se négocie dans des tailles beaucoup plus petites. Avec des sommets de plus en plus élevés depuis lundi, une cassure pourrait se produire avec une pénétration à la hausse vers 1,60 $ en perspective.