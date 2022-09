Aperçu de la Fed: les investisseurs Bitcoin vont regarder au-delà de la hausse des taux géants | Cryptomonnaie

Avec des actifs à risque, y compris Bitcoin, sous pression avant la réunion charnière de la Réserve fédérale (Fed) de mercredi, les experts pensent que les marchés ont déjà intégré une hausse des taux de grande ampleur.

L’accent sera donc mis sur ce que dit la Fed concernant l’inflation sous-jacente persistante (l’inflation sous-jacente exclut les composantes énergétique et alimentaire) et les conditions du marché du travail et de la demande qui sont restées plus fortes que les décideurs ne l’avaient jugé en juillet.

« Pour moi, le thème de demain n’est pas 75 [basis point hike] ou 100, même si je suis dans le camp des 75. Le thème de demain est que la Fed pensait que la faiblesse économique que nous avons vue au deuxième trimestre allait l’aider à ramener l’inflation à son objectif et elle n’a plus confiance », a écrit Jon Turek, auteur du blog Cheap Convexity, dans une note à abonnés mardi.

Alors que la Fed a vu des preuves d’un ralentissement de l’économie lors de sa réunion de juillet, les données publiées depuis suggèrent le contraire. Notamment, le marché de l’emploi est resté ferme, maintenant les salaires à la hausse. Le chiffre de l’indice des prix à la consommation (IPC) d’août publié la semaine dernière a révélé que des intrants collants comme les loyers et les services empêchent l’inflation de se refroidir.

Turek a ajouté que la chose la plus importante à surveiller est celle où le président de la Fed, Jerome Powell, pense que la banque se positionne pour ramener l’inflation à 2% grâce à la douleur économique induite par le resserrement.

« Le risque belliciste pour demain est qu’il pense maintenant que nous sommes encore assez tôt », a noté Turek.

Cela impliquerait une position belliciste pour plus longtemps, décevant les investisseurs qui s’attendent à des baisses de taux ou à un nouvel assouplissement de la liquidité en 2023 et pourrait approfondir le marché baissier de la cryptomonnaie. La valeur marchande de Bitcoin (BTC) a diminué de près de 60 % cette année, principalement en raison du soi-disant resserrement de la Fed.

Josh Olszewicz, responsable de la recherche chez le gestionnaire de fonds d’actifs numériques Valkyrie Investments, a déclaré: « La Fed augmentera probablement les taux de 75 points de base cette semaine tout en émettant des indications prospectives sur l’augmentation des taux à un rythme plus petit pour les réunions de novembre et décembre. Probablement à 50 points de base chacun . L’année prochaine, nous devrions voir quelques hausses de 25 points de base. »

« Ce n’est pas un changement de direction par rapport au resserrement de la Fed. C’est plutôt dire qu’ils battent l’inflation mais pas encore tout à fait, car les élections de mi-mandat approchent », a déclaré Olszewickz à CoinDesk, ajoutant que les marchés resteront principalement à l’abri des risques. jusqu’à ce que la Fed suspende son resserrement ou se tourne vers des baisses de taux.

Les attentes bellicistes laissent la porte ouverte à un rassemblement de secours

Depuis la publication de l’IPC la semaine dernière, les marchés ont vu une réévaluation hawkish des attentes de la Fed.

Le taux d’intérêt se situe actuellement entre 2,25 % et 2,5 % et le pari actuel est que le coût d’emprunt culmine à environ 4,5 % – une révision à la hausse significative par rapport à la tarification de l’IPC d’avant août de 4 %. De plus, le bitcoin et l’éther ont baissé de 15% et 20% depuis la publication de l’IPC, et le S&P 500 a glissé de 4,5%.

Ainsi, si le graphique en points d’intérêt – une représentation graphique de la projection de chaque responsable de la Fed pour le taux d’intérêt de référence – et les commentaires de la Fed correspondent aux attentes du marché, les actifs à risque rebondiront probablement.

« Les attentes sont très bellicistes et la Fed peut sortir comme prévu et être encore plus accommodante que prévu », a écrit Brad McMillan, directeur des investissements et directeur général du Commonwealth Financial Network, dans l’aperçu de la Fed. « Cela limite la baisse du marché à la suite de cette réunion et pourrait bien apporter des avantages à l’avenir. »

Alors que la croissance des salaires reste un problème pour la Fed, les anticipations d’inflation, qui peuvent devenir auto-réalisatrices, se sont refroidies depuis la réunion de juillet. De plus, le marché du logement semble ralentir. (La hausse des prix des logements entraîne une hausse des loyers et les loyers contribuent à l’inflation.)

Si la Fed se concentre sur la baisse des anticipations d’inflation et le ralentissement du marché immobilier plutôt que sur le maintien de l’inflation sous-jacente, les actifs à risque pourraient le prendre comme une surprise accommodante et tracer un rallye de soulagement.

« Il y a des signes que l’inflation pourrait atteindre un pic, car les données immobilières à haute fréquence se ramollissent. La vraie question pour cette réunion de la Fed est de savoir si elle remarque – et choisit de reconnaître – ces tendances. Si tel est le cas, cela serait probablement interprété comme une surprise. du côté accommodant dans ses commentaires. Et cela ébranlerait les attentes », a écrit McMillan.

Selon Turek de Cheap Convexity, la Fed regardera au-delà des attentes d’inflation et se concentrera davantage sur l’obtention du taux d’intérêt de référence à un niveau qui « équilibre la demande et l’offre dans l’ensemble de l’économie d’une manière qui soit cohérente avec son objectif d’inflation de 2% ».