Coinbase distribuera des noms d’utilisateur ENS pour simplifier les transactions de portefeuille | Cryptomonnaie

Alors que les adresses de portefeuille simplifiées deviennent plus populaires dans l’espace blockchain, l’échange de crypto Coinbase s’est intégré à Ethereum Name Service (ENS) pour donner à leurs clients des noms d’utilisateur pour remplacer leurs adresses de portefeuille crypto Coinbase traditionnelles.

Dans un message, l’échange a annoncé qu’il distribuerait des noms d’utilisateur gratuits « name.cb.id ». Grâce à l’extension de navigateur de Coinbase Wallet, les utilisateurs peuvent réclamer leur nouvelle adresse et l’utiliser pour leurs transactions. Avec cela, les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir des jetons cryptomonnaies en utilisant le nom simplifié au lieu de l’adresse alphanumérique habituelle de 42 mots.

La bourse a également déclaré dans l’annonce qu’il s’agissait d’une étape nécessaire dans la création d’un système financier plus ouvert pour le monde. Selon Coinbase, l’utilisation de noms d’utilisateur « lisibles par l’homme » est une étape vers la convivialité de Web3. La société a souligné que les noms d’utilisateur simplifiés aident à éliminer l’anxiété associée à l’envoi de jetons et de jetons non fongibles (NFT) à l’aide d’adresses de portefeuille traditionnelles.

En plus d’être convivial, Coinbase a fait valoir que les utilisateurs peuvent bénéficier des noms d’utilisateur en termes d’avoir une base pour construire leur identité en ligne. Cependant, l’entreprise a également reconnu qu’il ne s’agissait que de la première étape et qu’il restait encore beaucoup à faire en termes de « lacunes liées à l’identité » qui doivent être comblées avant que Web3 puisse intégrer des milliards d’utilisateurs.

Les adresses de portefeuille simplifiées sont devenues plus populaires pendant le marché baissier. En juillet, les inscriptions à l’ENS ont bondi de 200 %, avec 126 141 inscriptions au total enregistrées en une semaine. Cela s’est produit alors que les frais de gaz moyens du réseau Ethereum sont tombés à 1,57 $ et que le deuxième domaine .eth le plus cher a été vendu.

Pendant ce temps, Nick Johnson, le fondateur d’ENS, a récemment déclaré à Cointelegraph que leur équipe n’avait pas réalisé à quel point ENS deviendrait précieux lorsqu’ils l’ont créé pour la première fois. Le fondateur pense que les utilisateurs enregistrent des noms ENS car cela les aide à avoir une identité décentralisée qui fonctionne sur de nombreuses plateformes.