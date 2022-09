Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les traders pourraient prendre un autre coup à cause du FOMC | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin pourrait s’effondrer en dessous du creux du 18 juin à 17 593 $.

Le prix Ethereum pourrait brièvement étendre une mèche jusqu’à 1 234 $ avant de tenter une montée à 1 730 $.

Le prix Ripple pourrait revenir au niveau de support de 0,381 $ avant de retester 0,439 $ ou 0,477 $.

Le prix du Bitcoin est dans une phase de consolidation sans biais directionnel en vue. Cette performance médiocre a fait perdre à Ethereum, Ripple et d’autres alts leur volatilité. Cependant, la Réserve fédérale américaine (Fed) doit annoncer sa décision de politique monétaire le 21 septembre à 18h00 GMT, ce qui est susceptible de provoquer de la volatilité.

Le taux d’intérêt de base actuel fixé par la Fed oscille à 2,5 %, mais après la réunion politique d’aujourd’hui, la banque centrale américaine devrait le relever de 75 points de base à 3,25 % afin de lutter contre la hausse de l’inflation. La spéculation populaire est que ce récit pourrait induire une fuite de liquidités à court terme des deux côtés, mais finirait par déclencher une tendance haussière.

Si, au lieu d’une hausse de 75 points de base, la Fed décidait d’augmenter de 100 points de base, poussant le taux d’intérêt de base à 3,5 % – comme c’est possible – cela pourrait provoquer un effondrement des marchés. Par conséquent, les investisseurs doivent porter une attention particulière à l’annonce et attendre le discours d’après-rencontre de Jerome Powell, le président par intérim de la Réserve fédérale, pour d’éventuels indices de politique future.

Quoi qu’il en soit, la patience est vraiment une vertu avant des événements comme celui-ci, les investisseurs doivent donc l’exercer.

Le prix du Bitcoin a ennuyé les participants au marché

Le prix du bitcoin a déjà collecté la liquidité d’arrêt de vente reposant en dessous des creux hebdomadaires précédents à 18 500 $, et semble prêt pour une reprise. Cependant, comme mentionné ci-dessus, la réunion du FOMC pourrait jouer un rôle central dans la détermination de la prochaine évolution des marchés.

En raison de la vente massive au cours des dernières semaines, il se peut que les marchés aient déjà intégré – et probablement dépassé – le scénario de base d’une hausse de 75 points de base, donc une fois que la nouvelle a effectivement touché les fils, il peut y avoir un réaction de rééquilibrage. Un tel résultat pourrait déclencher une montée en flèche des marchés boursiers et cryptomonnaies.

Dans ce cas, les investisseurs devraient laisser à la BTC la possibilité de descendre temporairement au plus bas du 18 juin à 17 593 $. Un balayage de ce niveau pourrait cependant catalyser un renversement, poussant la BTC à l’obstacle immédiat à 19 539 $ et 20 737 $. Au-delà de ces niveaux, BTC pourrait même tenter de revoir 22 575 $ et établir un double sommet.

Graphique BTC/USD sur 12 heures

D’un autre côté, si la Fed délivre un message plus belliciste ou augmente les taux de 100 points de base, cela pourrait entraîner une baisse du prix du BTC. Si le prix du Bitcoin dépasse en dessous et transforme ensuite le niveau de support de 18 293 $ en une barrière de résistance, cela invalidera les perspectives haussières et déclenchera un crash à 15 550 $.

Le prix Ethereum prêt à récupérer les pertes

Le prix d’Ethereum semble osciller dans un canal parallèle descendant après avoir créé trois plus bas et deux plus hauts depuis le 4 août. Alors que l’ETH se situe actuellement au-dessus d’un plancher de support stable à 1 280 $, il y a une possibilité de baisse supplémentaire.

Une vente du prix du Bitcoin pourrait faire chuter le prix d’Ethereum pour combler le déséquilibre, alias Fair Value Gap (FVG), à 1 234 $. Cependant, une résurgence d’acheteurs suivie d’un renversement dans le grand poste de cryptomonnaie de la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) pourrait déclencher une accélération.

Un tel développement pourrait voir l’ETH atteindre le niveau de résistance immédiat à 1 550 $. Un retournement réussi de ce niveau placera le jeton Proof-of-Stake récemment déplacé contre le niveau de résistance élevé à 1 730 $.

Graphique ETH/USD sur 12 heures

Bien que les choses semblent temporairement indécises en raison de la hausse des taux d’intérêt encore inconnue, le prix du Bitcoin et sa réaction à la réunion du FOMC pourraient jouer un rôle crucial dans la détermination du biais directionnel. Si le prix d’Ethereum produit un chandelier quotidien proche de 1 280 $, cela invalidera les perspectives haussières et pourrait s’effondrer à 1 080 $.

Le prix d’ondulation revient au pavillon

Le prix d’ondulation a réussi à dépasser le niveau de résistance de 0,381 $ après une hausse de 24 %. Cependant, en raison de la réunion du FOMC, il pourrait y avoir un recul soudain mais bref à 0,381 $.

En dehors de ce scénario potentiel, le prix du XRP semble haussier et devrait poursuivre son ascension à 0,439 $. Un retournement de ce niveau dans un plancher de support pourrait étendre ce mouvement à 0,477 $.

Graphique XRP/USD sur 12 heures

D’un autre côté, si le FOMC fait chuter le prix du Bitcoin, le prix Ripple suivra. Dans un tel cas, si le prix XRP tombe en dessous du plancher de support de 0,331 $ et le fait basculer dans un niveau de résistance, cela invalidera la thèse haussière. Ce développement pourrait voir le prix XRP revoir la barrière de 0,309 $.