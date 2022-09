Le marché de la cryptomonnaie s’est effondré | Cryptomonnaie

Image du marché

Le bitcoin a chuté de 2% à 19 000 dollars au cours des dernières 24 heures alors que le dollar américain augmentait et que les indices boursiers reprenaient leur baisse. Malgré le sentiment défavorable du marché avant la décision de mercredi sur les taux de la Fed, la BTC a réussi à ne pas mettre à jour le plus bas de la veille.

Ethereum a perdu 1,7 % à 1335 $, avec des prix des principaux altcoins allant de -2,7 % (Shiba Inu) à + 7 % (XRP), tandis que la capitalisation totale a chuté de 1,2 % à 927 milliards de dollars, selon les estimations de CoinMarketCap.

Le BTCUSD s’est négocié près de l’extrémité inférieure de la fourchette de négociation au cours des trois derniers mois. La réaction du marché à la décision de la Fed plus tard dans la journée déterminera si nous assistons à un retour des plus bas ou à un recul par rapport au plus bas. La tendance du dernier mois et demi fait d’un scénario baissier le principal, mais encore, les surprises ne sont pas exclues.

Contexte de l’actualité

MicroStrategy a acheté 301 BTC supplémentaires pour 6 millions de dollars au prix moyen de 19 851 dollars début août, selon un rapport déposé auprès de la SEC. L’investissement précédent de MicroStrategy dans la première crypto-monnaie remonte à juin, lorsque la société a acquis 480 BTC d’une valeur d’environ 10 millions de dollars.

Le célèbre expert en crypto-monnaie Willie Wu a déclaré que les contrats à terme sur la bourse CME exerçaient une pression importante sur le bitcoin, et il s’agit, dans une large mesure, d’une pression politique. La SEC approuve les ETF à terme sur crypto-monnaie mais interdit le lancement de fonds au comptant. Cela dit, les fonds spéculatifs peuvent court-circuiter le BTC avec un effet de levier.

Le fondateur de Real Vision, Raul Pal, estime que Solana et Avalanche, des crypto-monnaies avec leurs blockchains d’origine, répéteront la dynamique d’Ethereum lors du cycle précédent lors du prochain cycle haussier.

La bourse américaine Nasdaq lance une division de crypto-monnaie qui offrira aux clients des services de garde d’actifs numériques et des outils pour sécuriser les sociétés de cryptomonnaie.