Prédiction de prix Dogecoin : les traders DOGE peuvent-ils déclencher un rallye de 50 % ici ? | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin se négocie à une confluence composée de la zone de demande de 0,0491 $ à 0,0578 $ et de creux égaux.

En raison de la nature du support existant, la pression d’achat est excessive et pourrait déclencher un mouvement explosif à 0,089 $.

Un chandelier quotidien clôturant en dessous de 0,0491 $ sans reprise rapide invalidera la thèse haussière.

Le prix Dogecoin a collecté des liquidités en dessous des creux égaux, ce qui l’a poussé dans une zone de demande. Cette évolution produit un double pic de pression d’achat qui pourrait donner le coup d’envoi à DOGE.

Bien que techniquement, cette perspective ait du sens, les investisseurs doivent garder un œil attentif sur le prix du Bitcoin, ce qui pourrait ruiner la configuration de la pièce meme.

Le prix Dogecoin attend le signal d’achat

Le prix du Dogecoin produit des sommets plus bas depuis mai 2021 et a créé une ligne de tendance à la baisse qui a empêché les chandeliers hebdomadaires DOGE de se clôturer au-dessus. Cette vente massive pourrait toucher à sa fin, ce qui pourrait entraîner une évasion explosive.

La vente la plus récente entre le 17 août et le 7 septembre a fait passer le prix du Dogecoin de 0,0890 $ à 0,0582 $. Cet effondrement de 35 % résulte d’un rejet sur la ligne de tendance à la baisse pluriannuelle.

Quoi qu’il en soit, le sommet de la course susmentionnée a formé des sommets égaux à environ 0,0890 $, qui seront la cible de la prochaine course. Le crash susmentionné a amené DOGE à balayer sous les creux égaux à 0,0574 $ et a marqué la zone de demande de 0,0491 $ à 0,0578 $.

En conséquence, l’inversion du prix Dogecoin aura un coup de pouce supplémentaire pour le pousser plus haut. Le seul signal vert dont DOGE a besoin est celui du prix du Bitcoin. La grande crypto semble être dans le pétrin, et le biais directionnel sera établi après la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) plus tard dans la journée.

Bien que DOGE était censé collecter la liquidité d’arrêt de vente en dessous de ces creux, il ne l’a pas fait. Au lieu de cela, le prix du Dogecoin a formé une base ici après une brève consolidation et a déclenché une hausse de 7 % jusqu’à présent.

Quoi qu’il en soit, les investisseurs peuvent s’attendre à une augmentation de 50 % du prix du Dogecoin par rapport à la position actuelle à 0,0580 $.

Graphique DOGE/USDT sur 1 jour

Une mesure intéressante pour étayer les perspectives haussières du point de vue technique est l’accumulation de baleines détenant entre 10 000 et 10 000 000 de jetons DOGE. Ces investisseurs ont commencé à accumuler la pièce meme à la mi-août et continuent de le faire.

Le groupe le plus impressionnant est celui qui détient entre 1 million et 10 millions de jetons DOGE ; ces détenteurs sont passés de 3639 à 3677, indiquant un ajout de 38 nouvelles baleines à la catégorie.

Distribution d’approvisionnement DOGE

Alors que les techniques et les mesures en chaîne penchent vers une perspective haussière, tous les regards sont tournés vers le prix du Bitcoin. Si le prix du Dogecoin produit un chandelier quotidien proche de la zone de demande de 0,0491 $ à 0,0578 $, cela créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière.

Dans un tel cas, DOGE pourrait glisser plus bas et marquer le plancher de support de 0,0470 $, où les acheteurs mis à l’écart peuvent intervenir et déclencher un autre rallye de récupération.