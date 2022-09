Les détenteurs de Chainlink rachètent pour 93 millions de dollars de LINK après une inclinaison progressive continue | Cryptomonnaie

Chainlink a noté une accumulation continue depuis début septembre après une vente massive quelques jours auparavant.

La baisse des prix a laissé plus de 75% de tous les investisseurs Chainlink en pertes.

Malgré la formation répétée de creux plus bas, LINK maintient naturellement une tendance haussière constante qui a commencé en juin.

Chainlink, impacté par la tendance générale du marché, a noté des fluctuations répétées des prix au cours des quatre derniers mois. Cependant, à part des autres crypto-monnaies, LINK est au moins un peu au-dessus de ses creux de juin et juillet. Cela est possible grâce à ses détenteurs, qui ont maintenu une position haussière envers la crypto.

Chainlink prêt pour un retour

Depuis le début de l’année, il y a eu tous les cas, sauf deux, de ventes nettes sans précédent et immédiates, et les deux ont eu lieu pendant des moments de crash imprévus.

Le premier a eu lieu en juin lorsque l’ensemble du marché s’est effondré et que les détenteurs de LINK ont vendu plus de 10 millions de jetons LINK en une semaine. Le deuxième et le plus récent cas s’est produit vers la fin du mois d’août lorsqu’en une seule journée, environ 17 millions de LINK d’une valeur de 117 millions de dollars ont été vendus par des investisseurs.

Épuisement de l’offre de Chainlink dans les échanges

Après le crash, la reprise des prix a été lente et, à plusieurs reprises, décevante, mais l’accumulation progressive a conduit les investisseurs à récupérer environ 13,5 millions de jetons LINK d’une valeur d’environ 93,15 millions de dollars.

Il est intéressant de noter que l’accumulation n’est pas la seule occurrence constante, car, malgré la formation constante de creux plus bas, LINK maintient sa tendance haussière plus large sur le marché.

Comme visible sur le graphique, après avoir créé un sommet local le mois dernier, LINK a de nouveau noté une baisse de 25,87 %. Cela a porté le prix de 9,3 $ à 6,9 $, ce qui est toujours au-dessus des creux de juin de 5,9 $.

Tableau des prix Chainlink sur 24 heures

Mais l’attente continue

Bien que LINK puisse sembler être dans une tendance haussière, ses effets ne se font pas encore sentir sur ses 686 000 investisseurs, seuls 23 % des investisseurs bénéficiant encore de bénéfices depuis mai.

Investisseurs Chainlink dans les pertes

Cette situation ne peut être inversée que lorsque LINK atteint 20 $, ce qui était dans le passé le niveau de prix auquel au moins 50 % de tous les investisseurs réalisaient des bénéfices.