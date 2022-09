Prédiction du prix des pièces Binance : BNB offrira aux investisseurs une chance d’accumuler avant 300 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Binance Coin montre un manque de pression d’achat, ce qui le laisse flotter sans but à 267 $.

En raison de la prochaine réunion du FOMC, les investisseurs devraient permettre à BNB de baisser à 243 $ avant d’acheter.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 243 $ invalidera les perspectives haussières et déclenchera une correction potentielle à 216 $.

Le prix de Binance Coin ne montre aucun biais directionnel au cours des sept derniers jours, car il oscille autour d’un niveau de support stable. Bien que BNB ait franchi un niveau clé, le manque de volatilité l’a maintenu en vol stationnaire dans la zone voisine.

Cependant, la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) prévue pour le 21 septembre est susceptible de faire ou défaire l’altcoin. Cela va certainement induire de la volatilité et potentiellement faire baisser le prix des pièces Binance, offrant aux investisseurs patients l’occasion de lancer une course.

Le prix de Binance Coin attend un catalyseur

Le prix de Binance Coin utilise le niveau de 274 $ comme support depuis le 2 août, avec quelques écarts en dessous. La dernière ventilation de ce niveau a eu lieu le 18 septembre et l’a transformé en un niveau de résistance.

À l’avenir, les investisseurs devraient s’attendre à ce que le prix de Binance Coin baisse encore de 8 % et reteste potentiellement le niveau de support de 243 $ en raison de la réunion du FOMC et de leur annonce ultérieure d’une augmentation largement anticipée des taux d’intérêt. Les investisseurs patients peuvent s’attendre à se lancer et à acheter des BNB à prix réduit.

Cette évolution pourrait voir le prix de Binance Coin revenir à 274 $ et, dans certains cas, s’étendre à 301 $ pour collecter la liquidité formée au-dessus de ces sommets égaux.

Graphique BNB/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix de Binance Coin ne parvient pas à rester au-dessus du niveau de support de 243 $, la thèse haussière sera invalidée. Cette évolution pourrait voir BNB chuter de 11 % supplémentaires pour retester le niveau de support de 216 $, où les acheteurs peuvent intervenir et donner une autre chance à la tendance haussière.

Noter:

La vidéo ci-dessous parle du prix du Bitcoin et de ses perspectives potentielles, qui pourraient influencer le prix de Binance Coin.