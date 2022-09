Le Colorado commence à accepter Bitcoin pour les paiements d’impôts alors que BTC descend en dessous de 19 000 $ | Cryptomonnaie

Le gouverneur de l’État du Colorado, Jared Polis, a annoncé un plan visant à accepter la crypto pour les impôts plus tôt en février.

Dans un premier temps, les paiements ne seront acceptés qu’en utilisant Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash et Litecoin via PayPal.

Bitcoin s’est rapproché des creux de 21 mois, étant tombé en dessous de 19 000 $.

La séquence mondiale d’adoption de la cryptomonnaie se poursuit, le gouvernement du Colorado accueillant désormais le paiement de toutes sortes d’impôts à l’aide de crypto-monnaies. Bien que l’état général du marché ne s’améliore pas nécessairement, cette installation pourrait ne pas voir beaucoup de preneurs.

Le Colorado se rapproche d’être un État crypto

Après avoir déclaré que l’État du Colorado commencerait à accepter les crypto-monnaies pour le paiement des impôts d’ici l’été 2022, le gouverneur Jared Polis semble avoir enfin donné suite.

Polis a officiellement confirmé le 19 septembre que le Colorado accepte activement ces monnaies numériques comme moyen de paiement des impôts, y compris les impôts sur le revenu des particuliers et des entreprises, les taxes de vente et d’utilisation, les taxes de licenciement, les retenues à la source, les taxes d’accise et les taxes sur le carburant.

Ajoutant à la même chose, a déclaré Polis,

« Les contribuables peuvent désormais sélectionner la crypto-monnaie comme option de paiement, montrant à nouveau du point de vue du service client à quel point le Colorado est à la pointe de la technologie pour répondre aux besoins en constante évolution des entreprises et des résidents. »

Selon l’annonce, seuls Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash et Litecoin seront acceptés comme crypto-monnaies valides. En effet, le ministère du Revenu du Colorado n’acceptera que les paiements via PayPal, et seules les quatre crypto-monnaies susmentionnées sont prises en charge via les comptes personnels de PayPal.

Le public l’adoptera-t-il volontiers ?

Alors que le Colorado s’efforce de devenir un État cryptomonnaie, la question est de savoir si les personnes vivant dans cet État sont également prêtes à en faire partie. Étant donné que l’état du marché de la cryptomonnaie se détériore, la question se pose de savoir si ces services sont lancés au bon moment.

Pour ceux qui ont déjà fait partie du marché de la cryptomonnaie, le manque de bénéfices pourrait les dissuader d’utiliser la cryptomonnaie. Et le même manque de croissance éloignera les nouveaux utilisateurs des crypto-monnaies.

Bitcoin, la pièce maîtresse, elle-même approche des niveaux de prix qu’elle a visités pour la dernière fois il y a 21 mois, en décembre 2020. Se négociant à 18 856 $ au moment de la rédaction, BTC se rapproche de la ligne de support critique historiquement testée qui s’élève à 18 600 $.

Pour que les investissements des investisseurs deviennent rentables, BTC doit grimper vers la résistance critique à 24 611 $, ce qui a rejeté la montée de BTC à 25 000 $ en août.

Tableau des prix Bitcoin sur 24 heures

Dans ce contexte, à moins que le gouvernement de l’État du Colorado ne propose des options lucratives supplémentaires pour faciliter ces services, il faudra peut-être un certain temps avant que les gens ne commencent à payer leurs impôts en crypto-monnaies.