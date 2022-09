Cardano Prix Prediction: ADA n’est pas encore sorti d’affaire | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano tombe sous un faible volume.

Une contrefaçon d’argent intelligent pourrait se produire après un événement de balayage des bas près de 0,42 $.

Cette thèse reste neutre à moins que 0,40 $ ne soit dépassé.

Le prix de Cardano pourrait être mis en place pour un événement balayant les bas dans les prochains jours; Les day traders à contre-tendance doivent se méfier de la tendance.

Le prix de Cardano est un graphique de commerçants

Le prix de Cardano montre une forte baisse, qui pourrait s’étendre davantage. Le prix de l’ADA a chuté de plus de 70 % depuis que la dernière hausse a été établie à partir du plus bas de 0,438 $. Malgré les divergences haussières sur des périodes plus longues, un événement de balayage des bas est toujours possible. Par conséquent, les traders à contre-tendance visant des niveaux de liquidité proches de 0,46 $ devront peut-être repenser où placer leurs stop loss.

Le prix Cardano se vend actuellement aux enchères à 0,442 $. L’indicateur de profil de volume est en baisse, ce qui déroute l’idée du potentiel haussier. Pourtant, les marchés peuvent également chuter lorsque les acheteurs manquent. Les moyennes mobiles exponentielles sur 8 jours et simples sur 21 jours ont émis une croix de mort baissière, ce qui est un signal à ne pas prendre à la légère. Une rupture des plus bas à 0,438 $ est probable, mais les traders doivent garder un œil sur le niveau de 0,42 $ car il a servi de support et de résistance lors des rallyes précédents.

Pour les traders et les investisseurs à plus long terme, un biais neutre est maintenu à moins que 0,40 $ ne soit perdu. Si les baissiers franchissent ce niveau, une entrée courte sera justifiée car le plus grand triangle symétrique serait cassé à la baisse. ADA pourrait se lancer dans une baisse de 40% ciblant 0,24 $. L’invalidation serait le 11 septembre le plus élevé de 0,52 $.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Cardano, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security