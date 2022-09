Prix ​​​​du Bitcoin: Tous les regards sont rivés sur le FOMC, une inflation négative pourrait réduire les espoirs de crypto | Cryptomonnaie

Les conditions monétaires se sont resserrées et les crypto-monnaies se sont remises de la baisse surprise de l’inflation négative de la semaine dernière.

Les analystes d’Arcane Research prédisent une volatilité massive du prix du Bitcoin en raison d’attentes contradictoires en matière de hausse des taux.

Les analystes conservent une perspective baissière sur Bitcoin, prédisent une baisse de BTC si l’actif ne parvient pas à maintenir le niveau de 18 923 $.

Les traders de crypto attendent le FOMC du 21 septembre et il y a un pic de volatilité dans les prix du Bitcoin et de l’altcoin. Le prix du bitcoin a subi une baisse de 15 % au cours des sept derniers jours alors que les commerçants de crypto ont réduit leurs risques et se sont préparés au resserrement de la politique monétaire.

La baisse du prix du Bitcoin se poursuivra parallèlement aux hausses des taux d’intérêt

Le prix du bitcoin a chuté parallèlement à une chute des actions la semaine dernière. L’indice des prix à la consommation (IPC) d’août a dépassé les attentes de 0,2 %, l’inflation en glissement annuel atteignant 8,3 %. Le prix du bitcoin a connu une baisse massive en réponse à la réaction d’aversion au risque du marché face aux nouvelles de l’IPC.

Indice des prix à la consommation américain annuel

La baisse du prix du Bitcoin la semaine dernière a été la pire par rapport aux précédentes baisses de l’actif liées à l’IPC en 2022. La réaction brutale a été le résultat de l’inadéquation des attentes et de l’incertitude des investisseurs, avant le FOMC de cette semaine. Les analystes d’Arcane Research estiment que le marché de la cryptomonnaie a intégré une forte hausse des taux d’intérêt.

Probabilités de randonnée pour la réunion FED du 21 septembre 2022

Actuellement, l’attente est de 75 points de base et il y a une probabilité de 80 % que cela se produise. Cependant, les investisseurs sont préparés à une éventuelle hausse de 100 points de base et la décision de cette semaine est essentielle à la tendance des prix de Bitcoin. Tous les événements du FOMC ont entraîné une volatilité du prix du Bitcoin et les analystes avertissent les investisseurs de se préparer à une nouvelle explosion de la volatilité du BTC le 21 septembre.

Volatilité du Bitcoin lors des réunions du FOMC

Le prix du Bitcoin a tendance à évoluer de manière hautement corrélée avec le Nasdaq et le S&P 500 lors d’événements macro clés tels que les réunions du FOMC.

Stratégie de trading pour Bitcoin lors de la publication de la déclaration du FOMC, conférence de presse

Pour aider les traders à mettre en place des transactions lors de la réunion du FOMC, les chercheurs ont présenté un graphique de volatilité de 60 minutes et ont conclu les effets de la publication de la déclaration du FOMC et de la conférence de presse sur la volatilité du Bitcoin.

Volatilité glissante de 60 minutes : BTC pendant le FOMC

Les day traders actifs sont les plus touchés par la volatilité du prix du Bitcoin induite par le FOMC. Par conséquent, des anticipations contradictoires de hausse des taux pour le 21 septembre garantissent une volatilité exceptionnellement élevée. Une hausse des taux de 100 points de base est susceptible d’avoir un impact négatif à court terme sur le prix du Bitcoin et une hausse plus douce de 75 points de base se refléterait positivement.

Sur des périodes plus longues, la volatilité intrajournalière n’est pas pertinente, cependant, la vision à moyen terme et le cycle de hausse de la Réserve fédérale jouent un rôle clé dans la détermination de la direction de l’inversion de tendance de Bitcoin.

BigCheds, un analyste crypto et commerçant a évalué la tendance des prix Bitcoin et a noté que BTC doit détenir au-dessus de 18 923 $. Une baisse en dessous de ce niveau de prix implique une inversion de tendance baissière du prix du Bitcoin.

Tableau des prix BTC-USD