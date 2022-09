Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : le fond interminable | Cryptomonnaie

La baisse récente du prix du bitcoin efface toute liquidité haussière depuis juillet tout en imprimant une bougie haussière sur des périodes plus longues.

Ethereum tombe dans un niveau clé de Fibonacci alors que la baisse des prix se poursuit sous un faible volume.

Ripple a rebondi de 20% dans des conditions turbulentes, les techniques suggèrent un double scénario en cours.

Le marché des crypto-monnaies a anéanti la majorité des liquidités établies au cours de l’été. Pourtant, la vente laisse des traces d’optimisme malgré la perte de valeur marchande.

Le prix du Bitcoin montre des signaux mitigés

Le prix du bitcoin inquiète les investisseurs car la monnaie numérique peer-to-peer est tombée en dessous de 20 000 dollars. La récente rupture a établi un nouveau creux pour septembre à 18 271 $ et a effacé tous les creux de swing précédents remontant à juillet 2022.

Le prix du bitcoin se vend actuellement aux enchères à 19 224 $. Les haussiers ont pu imprimer une bougie marteau sur le graphique à 2 jours, ce qui est un geste optimiste pendant la tendance baissière. Un outil de retracement de Fibonacci entourant la précédente tendance haussière de 20 % en septembre montre que le marteau se ferme en dessous du niveau de retracement de 61,8 %.

Graphique BTC USDT sur 2 jours

La clôture sous le niveau clé de Fib pourrait être un avertissement pour les traders haussiers de ne pas devenir trop ambitieux en visant des objectifs plus élevés. L’indicateur de profil de volume renforce le besoin de prudence, car la bougie marteau affiche un faible volume par rapport à la bougie précédente du 18 juin, qui a induit le rallye estival de 40 %. Les marteaux doivent également généralement être suivis d’une bougie verte avec une clôture positive pour confirmation, ce qui ne semble pas être le cas au moment de la rédaction.

À court terme, BTC pourrait rediriger vers le nord vers 21 200 $ et 21 600 $ sur la base des projections de prix de la récente bougie de 2 jours. Une brèche au-dessus du niveau de 61,8% de Fib à 20 059 $ pourrait être un signal pour qu’un trader mis à l’écart entre sur le marché. Un stop loss pourrait être placé sous le nouveau plus bas à 18 271 $, bien que l’invalidation la plus sûre serait le plus bas du 18 juin à 17 592 $.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Bitcoin, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security

Le prix d’Ethereum est à un niveau critique.

Le prix d’Ethereum incite les investisseurs marginalisés à commencer à entrer sur le marché. Le 19 septembre, les baissiers ont franchi avec succès le creux précédent établi en août et le creux du 26 juin à 1 352 $. Les baissiers ont forgé un nouveau creux pour septembre à 1 280 $. Peu de temps après la chasse aux liquidités, les haussiers ont retracé la moitié de la baisse, laissant les investisseurs perplexes quant à ce qui pourrait se passer ensuite,

Le prix Ethereum se vend actuellement aux enchères à 1 349 $. Un indicateur de retracement de Fibonacci entourant la plus forte hausse du rallye estival du client montre que la récente vente n’est qu’un retracement de 61,8 %. L’indice de force relative oscille dans le territoire idéal pour un creux de marché. Pourtant, il reste quelques tiques d’espace à tomber en fonction des fonds précédents tout au long de l’histoire commerciale d’Ethereum. L’indicateur de profil de volume reste relativement bas au milieu de la vente, ajoutant un poids supplémentaire à l’idée que la tendance à la baisse est une correction qui finira par s’inverser.

Graphique ETH USDT sur 2 jours

Pourtant, le prix Ethereum a de la place pour baisser. L’invalidation la plus sûre de la thèse de la tendance haussière à l’heure actuelle est une rupture en dessous du plus bas du 12 juin à 1006 $. Cela offre suffisamment de marge de manœuvre aux investisseurs pour éviter toute chasse aux liquidités de dernière minute avant la prochaine course haussière Ethereum prévue.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix d’Ethereum, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security

Le prix XRP montre un double scénario

Le prix XRP de Ripple est au bord de la gloire ou de la destruction. Le jeton de remise numérique a augmenté de 20 % depuis sa précédente baisse lors de la publication de l’IPC du 12 septembre. Pourtant, la tendance haussière n’a pas été facile car elle a produit de forts reculs avec de gros afflux de volume en cours de route.

Le prix du XRP oscille actuellement au-dessus d’un canal parallèle brisé entourant le premier rallye impulsif de septembre. Le geste ressemble beaucoup à la vague 3, ce qui pourrait entraîner un mouvement brusque vers 0,45 $ si 0,41 $ devait être tagué. Pourtant, l’action actuelle des prix en est à ses débuts, ce qui comporte un risque sérieux s’il est incorrect.\

Graphique XRP USDT sur 2 jours

Le scénario baissier suggère que la tendance haussière actuelle est une correction ABC d’une précédente diagonale principale. Ainsi, le point d’origine de 0,041 $ de la diagonale est la ligne dans le sable pour invalider le scénario baissier.

Un arrêt d’achat pourrait être placé à 0,41 $. Si les haussiers franchissent ce niveau, un rallye impulsif devrait se produire, avec le premier objectif à 0,45 $. Une telle décision entraînerait une augmentation de 20 % par rapport au prix XRP actuel.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Ripple, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security