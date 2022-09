Prédiction des prix des crypto-monnaies : Ripple, Ethereum et Shiba Inu – European Wrap 20 septembre | Cryptomonnaie

Le prix XRP montre une résurgence de la pression d’achat car il faut plusieurs coups à un niveau de résistance crucial. La vente récente semble avoir été annulée par les acheteurs qui ont poussé la valeur marchande du jeton de remise à la hausse. Les investisseurs peuvent s’attendre à un mouvement explosif après que les traders aient surmonté l’obstacle.

Le prix d’Ethereum vise à lancer un rebond, mais le manque de volatilité de Bitcoin l’a maintenu coincé. Les investisseurs doivent donc rester concentrés sur BTC, afin de repérer et de sauter sur la prochaine opportunité de surfer sur la vague haussière des ETH.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) a brièvement flirté avec le début possible d’une course haussière, mais les traders laissant tomber la balle en raison de la force du dollar en septembre, a plutôt subi un moment de rentrée scolaire. Depuis le début du mois, des niveaux clés ont été abandonnés, le plus élevé à 0,00001209 $. Une autre jambe plus basse semble être accordée alors que la Riksbank suédoise donne le ton du marché avec une hausse surdimensionnée de 100 points de base, qui, si la Fed faisait de même mercredi, déclencherait une vente massive de crypto-monnaies sur le dos d’une force encore plus forte du dollar.