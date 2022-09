Le prix d’ApeCoin risque de tomber dans un piège haussier si les traders laissent l’action des prix s’effondrer aujourd’hui | Cryptomonnaie

Le prix de l’ApeCoin a grimpé à la faveur de la reprise des marchés boursiers lors de la session américaine.

Le prix APE risque actuellement de se transformer en piège haussier.

Si le prix APE chute davantage et se clôture en dessous du pivot mensuel, un piège haussier est concret et davantage de baisse est garantie.

Le prix de l’ApeCoin (APE) a utilisé le rallye des actions tard hier soir lors de la séance de l’après-midi aux États-Unis pour miser sur et dégager un bénéfice intrajournalier de 15% à la cloche de clôture. Pas mal pour un lundi alors que les marchés étaient en retrait lors de la session européenne. Avec une clôture quotidienne au-dessus d’un double plafond important, l’avenir s’annonce prometteur, même si ce rêve est actuellement en train d’être brisé alors que l’action des prix recule au niveau ou en dessous de ce double plafond et risque de se transformer en piège haussier.

Prix ​​ApeCoin sur les vis desserrées

Le prix d’ApeCoin voit les haussiers faire éclater du champagne à la suite du rallye de lundi, avec plus de 15% de gains enregistrés à la cloche de clôture. Cependant, la fête et la gueule de bois de ce matin pourraient commencer à mordre, car l’action des prix chute de plus de 2% et est actuellement en train de forer sur les plafonds importants qui ont été cassés à la hausse lundi. Si ces plafonds se brisent et ne fournissent pas le support attendu, préparez-vous à un effondrement complet de l’action des prix avec une chute à 5,01 $.

Le prix APE retourne donc une pièce qui pourrait soit devenir un piège haussier, soit, comme la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours et le pivot mensuel étant renversés en éléments haussiers qui peuvent fournir le support nécessaire pour pousser l’action des prix plus haut. Attendez-vous plutôt à un piège haussier et voyez l’action des prix réduire les gains de lundi à 5,01 $ avec les 4,27 $ suivants comme niveau à tester à la baisse. Cela indiquerait une dévaluation de 25% par rapport à l’endroit où ApeCoin réside actuellement.

Graphique journalier APE/USD

Un scénario haussier verrait le double plafond se transformer en double support. Il serait également vital de voir l’action des prix rester au-dessus de ces deux éléments ou au moins avoir une clôture quotidienne au-dessus. La prochaine étape serait de briser le sommet de lundi et de voir un rallye vers 7,00 $ d’ici la fin de cette semaine.