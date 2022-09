160 millions de dollars volés au fabricant de marché crypto Wintermute | Cryptomonnaie

Wintermute, un créateur de marché de crypto-monnaie basé au Royaume-Uni, est devenu la dernière victime de piratage de la finance décentralisée (DeFi) pour environ 160 millions de dollars, selon Evgeny Gaevoy, fondateur et PDG de la société.

Selon Etherscan, plus de 70 jetons différents ont été transférés à « Wintermute exploiter », dont 61 350 986 $ en USD Coin (USDC), 671 Wrapped Bitcoin (wBTC), soit environ 13 030 061 $, et 29 461 533 $ Tether (USDT). La plus grande somme symbolique semble être l’USDC.

Les opérations financières de gré à gré et centralisées de la société n’ont pas été affectées, car le ou les pirates ont drainé des fonds de ses opérations DeFi. Gaevoy a déclaré que le teneur de marché est solvable avec le double du montant volé en capitaux propres, soulignant que les fonds des utilisateurs sont en sécurité.

Wintermute est un market maker algorithmique travaillant avec des actifs numériques tels que les crypto-monnaies. Le groupe est une société enregistrée au Royaume-Uni, située dans le Cheshire et réglementée par la Financial Conduct Authority. Selon Companies House, Evgeny Gaevoy est directeur avec « plus de 25%, mais pas plus de 50% » d’actions.

Dans le court fil de tweet, le ressortissant néerlandais a suggéré que le piratage pourrait être traité comme un piratage de chapeau blanc. L’auteur peut contacter Wintermute pour partager les vulnérabilités qu’il a découvertes afin d’éviter des piratages répétés à l’avenir.

Les hacks de chapeau blanc sont courants en crypto. Les bourses, les marqueurs de marché et parfois les entreprises récompensent les pirates sous forme d’argent ou d’emplois. Comme l’adresse Ether (ETH) de Wintermute Exploiter est publique, l’adresse a été spammée par des passionnés de cryptomonnaie, indiquant des messages tels que « plz give. Je suis très pauvre. Même 5 000 $ serait incroyable.

Cointelegraph a contacté Wintermute pour une réponse et mettra à jour lorsque cela sera possible.