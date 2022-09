Le prix Ethereum tente de récupérer les pertes récentes | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum envisage une reprise mais a besoin d’un catalyseur pour déclencher la montée en puissance.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’ETH soit confronté à des défis à l’obstacle de 1 430 $, 1 550 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 1 280 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix d’Ethereum vise à lancer un rebond, mais le manque de volatilité de Bitcoin l’a maintenu coincé. Les investisseurs doivent donc rester concentrés sur BTC, afin de repérer et de sauter sur la prochaine opportunité de surfer sur la vague haussière des ETH.

Alors que les perspectives du marché ont été baissières après la mise à jour de Merge du 15 septembre, Binance a annoncé le 20 septembre qu’elle avait terminé la distribution des jetons Ethereum proof-of-work (POW) à ses utilisateurs.

Contrairement à d’autres échanges comme BitMEX ou ByBit, cependant, Binance n’a pas encore répertorié les contrats à terme pour le trading du nouveau jeton ETHW, qui se négocie à 6 $.

Le prix Ethereum attend un catalyseur haussier

Le prix d’Ethereum semble être en train de traverser un canal parallèle descendant après avoir produit une série de bas et de hauts plus bas depuis le 29 août. Le dernier bas oscillant s’est formé le 19 septembre et s’est terminé à 1 280 $.

Jusqu’à présent, le prix d’Ethereum a récupéré environ 8 % depuis le plus bas, mais un rallye explosif est susceptible de pousser l’ETH plus haut. L’obstacle immédiat à 1 550 $ est la première cible pour les traders, mais surmonter cet obstacle pourrait prolonger la période de préparation pour retester le niveau de résistance de la période plus élevée à 1 730 $.

Bien que peu probable, l’ETH pourrait même retester le niveau psychologique de 2 000 $, ce qui porterait le gain total de 23 % à 36 % et est probablement là où la hausse sera plafonnée.

Graphique ETH/USD sur 12 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix d’Ethereum, il y a une chance qu’un rallye de récupération ne se matérialise pas, surtout si le prix du Bitcoin ruine la configuration. Si ETH produit un chandelier quotidien en dessous de 1 280 $, cela invalidera les perspectives haussières.

Ce développement pourrait potentiellement faire chuter le prix d’Ethereum au niveau de support suivant à 1 080 $.

Noter:

La vidéo ci-dessous examine comment aborder le prix d’Ethereum d’un point de vue investissement et commercial. Il sélectionne également quelques altcoins centrés sur l’ETH qui pourraient se rallier lors de la prochaine phase haussière.