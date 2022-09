Citi dit qu’Ether reste relativement stable malgré l’importance de la fusion | Cryptomonnaie

La fusion Ethereum est terminée et malgré une « forte anticipation » autour de la transition, la volatilité est restée modérée, a déclaré Citi (C) dans un rapport de recherche vendredi.

La fusion était la première des cinq mises à niveau prévues pour la blockchain et impliquait le passage à un mécanisme de consensus de preuve de participation (PoS) plus économe en énergie. Ethereum est désormais 99,95% plus économe en énergie que lorsqu’il utilisait un processus de preuve de travail (PoW), selon le rapport.

Après la transition, les mineurs ne reçoivent plus de récompenses, a indiqué la banque, notant que ces récompenses équivalaient à un approvisionnement de 4,9 millions d’éthers (ETH) par an. L’émission d’ETH devrait chuter de 90% à environ 600 000, et l’offre totale le premier jour de la fusion a chuté car les frais brûlés étaient plus importants que les récompenses accordées aux validateurs, a-t-il ajouté.

Citi affirme que l’éther est devenu un actif porteur de rendement après la suppression de l’exploitation minière, avec un rendement de jalonnement actuel d’environ 4,5 %. Ce rendement est supérieur à certains instruments financiers traditionnels, a-t-il précisé.

En termes absolus, l’ETH ne s’est pas rallié à la fusion comme il l’avait fait avant d’autres mises à niveau, indique le rapport, notant que pour presque toutes les autres mises à niveau majeures, l’éther a gagné avant l’événement et s’est encore rallié par la suite.

La fusion « ouvre la voie à de grandes améliorations d’évolutivité », mais les frais de gaz sont déterminés par l’activité du réseau, indique la note. Une mise à l’échelle significative résultera probablement de la Surge, la prochaine mise à niveau prévue, qui pourrait être introduite l’année prochaine.

L’activité du réseau a légèrement augmenté car l’ETH produit désormais un rendement pour les validateurs, cependant, les frais sont restés relativement bas car l’activité est encore modeste par rapport aux niveaux historiques, ajoute la note.