L’avocat de Ripple commente que le procès de la SEC n’est « que du bruit », alors que le prix XRP prévoit un rallye de 50% | Cryptomonnaie

Le prix du XRP révèle une perspective haussière sur deux graphiques, qui prévoient tous deux un passage à 0,40 $ et plus.

L’obstacle de 0,439 $ est un niveau intermédiaire permettant aux investisseurs de réaliser des bénéfices si les marchés se retournent prématurément.

Un chandelier quotidien proche du plancher de support de 0,331 $ invalidera la thèse haussière

Le prix XRP montre une résurgence de la pression d’achat car il faut plusieurs coups à un niveau de résistance crucial. La vente récente semble avoir été annulée par les acheteurs qui ont poussé la valeur marchande du jeton de remise à la hausse. Les investisseurs peuvent s’attendre à un mouvement explosif après que les traders aient surmonté l’obstacle.

Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple, a commenté le 18 septembre la bataille en cours entre la Securities and Exchange Commission des États-Unis et Ripple. Il a déclaré que les documents déposés par l’organisme de réglementation le 18 septembre

… indiquez clairement que la SEC n’est pas intéressée à appliquer la loi. Ils veulent tout refaire dans un effort inadmissible pour étendre leur juridiction bien au-delà de l’autorité qui leur est accordée par le Congrès.

Alors que le procès SEC contre Ripple est en cours depuis décembre 2020, l’avocat de Ripple a également déclaré que la SEC est « incapable d’identifier un contrat d’investissement » et qu’elle « ne peut pas satisfaire à un seul volet du test Howey de la Cour suprême ».

Il ajoute que tout le reste n’est «que du bruit».

Le prix XRP prêt à faire encore plus de bruit

Le prix du XRP a subi un recul de 11 % après son rejet au niveau de résistance de 0,381 $ le 17 septembre. Cependant, le jeton de remise a fait un retour en force et cherche actuellement à dépasser ledit niveau.

Un retournement décisif de l’obstacle de 0,381 $ confirmera une résurgence haussière et lancera une hausse de 15 % à 0,439 $.

Cependant, une vue d’ensemble montre que le prix du XRP oscille à l’intérieur d’une configuration en triangle ascendant, qui produit des bas plus élevés et des hauts égaux depuis le 10 juin. Cette formation technique prévoit une hausse de 24 % à 0,477 $, déterminée en ajoutant le premier swing haut. et basculer vers le point de cassure à 0,381 $.

Graphique XRP/USD sur 12 heures

Bien que les perspectives ci-dessus soient optimistes, les investisseurs peuvent sans aucun doute jeter un autre regard sur Ripple, qui montre une formation de configuration à trois prises, comme le montre le graphique ci-dessous. Sur la base de cette configuration d’inversion inférieure, un retournement du point médian de la fourchette de 0,331 $ à 0,464 $ à 0,397 $ déclenchera la prochaine étape.

Dans un tel cas, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du XRP atteigne le sommet de la fourchette à 0,464 $. Comme le montre le graphique ci-dessous, la reprise pourrait s’étendre jusqu’à 0,561 $ à 0,596 $ dans la boîte de résistance si la dynamique est forte.

Graphique XRP/USD sur 1 jour

Bien que les perspectives haussières du prix Ripple soient logiques, une ventilation du plancher de support de 0,331 $ qui le transforme en un niveau de résistance invalidera la thèse haussière. Ce développement pourrait voir le prix XRP revoir la barrière de 0,309 $, où les acheteurs peuvent intervenir et donner une autre chance à la reprise.