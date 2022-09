Le marché de la cryptomonnaie a pris une pause après la vente | Cryptomonnaie

Image du marché

Bitcoin a peu changé au cours des dernières 24 heures, s’échangeant à 19,4 K $ mardi en début de journée. La chute initiale a été soigneusement compensée lors de transactions européennes et américaines actives au milieu d’un rebond des indices boursiers. Certains investisseurs et commerçants ont jugé la réaction du marché excessive et ont cherché à racheter le marché à ses niveaux actuels.

La capitalisation de l’ensemble du marché de la crypto a augmenté de 2,7 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre 936 milliards. Le bitcoin et le marché de la cryptomonnaie continuent de recevoir un support proche des niveaux les plus bas des trois mois précédents, respectivement autour de 20 000 et 900 milliards de dollars.

Malgré une pause dans la vente, le rapport de force technique est du côté des baissiers, avec le potentiel de renouveler les plus bas de juin et de passer dans la zone des 12-14 000 $.

Contexte de l’actualité

Selon l’expert renommé Willie Wu, le marché des crypto-monnaies n’a pas encore touché le fond. Selon lui, si le bitcoin ne parvient pas à rester dans la fourchette de 19 000 $ à 20 000 $, il risque de s’effondrer à 17,6 000 $. Cependant, BTC ne peut atteindre qu’environ 10 000 $.

Selon CoinShares, les investissements dans les fonds cryptomonnaies ont augmenté la semaine dernière après de fortes sorties la semaine précédente. Entrées nettes de 7 millions de dollars contre des sorties de 63 millions de dollars la semaine précédente.

Les entrées de 17 millions de dollars dans les fonds bitcoin contrastent avec les sorties de 15 millions de dollars des fonds Ethereum. Les investissements dans des fonds qui autorisent les shorts sur le bitcoin ont augmenté de 3 millions de dollars. « La combinaison de flux positifs et négatifs suggère un manque continu d’engagement des investisseurs dans les crypto-monnaies », a déclaré CoinShares.

Après près de deux ans de litige, la SEC et Ripple Labs ont demandé à un tribunal fédéral de statuer immédiatement sur la question de savoir si les ventes de XRP enfreignaient les lois américaines sur les valeurs mobilières.