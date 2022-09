Cet écart de prix MATIC offre la possibilité d’accumuler avant un rallye de 40 % | Cryptomonnaie

La consolidation des prix MATIC a dévié en dessous des creux égaux à 0,758 $ le 19 septembre, signalant la course de liquidité à l’arrêt de la vente.

Une reprise au-dessus de 0,758 $ pourrait déclencher un rallye de 40 % pour balayer la fourchette haute à 1,055 $.

Un chandelier quotidien clôturant en dessous de 0,758 $ qui fait basculer la fourchette vers un niveau de résistance invalidera les perspectives haussières.

Le prix MATIC a connu un pic de pression de vente au cours des dernières 48 heures qui a franchi sa fourchette, se resserrant à la baisse. En conséquence, Polygon a collecté la liquidité stop-vente reposant en dessous de creux égaux.

Si l’action des prix en cours parvient à se rétablir au-dessus d’un niveau de support crucial, elle pourrait déclencher une accélération.

Le prix MATIC prêt à grimper

Le prix MATIC a prolongé son krach de 28 % observé entre le 14 août et le 20 août pour collecter la liquidité d’arrêt de vente reposant en dessous des creux égaux à 0,758 $. Cette évolution a puni les haussiers impatients et se redressera probablement au-dessus du bas de la fourchette à 0,758 $ et produira un chandelier quotidien proche au-dessus.

Ce développement signalera une opportunité d’achat et déclenchera probablement une montée en puissance. Le premier niveau que les traders Polygon cibleront est le point médian de la fourchette à 0,906 $, soit 21 %. Cependant, un retournement de cette barrière dans un plancher de support ouvrira la voie pour retester la fourchette haute à 1,055 $.

Ce déménagement constituerait un gain de 40 %. Étant donné que ce niveau coïncide avec un niveau de résistance élevé dans le temps, les investisseurs peuvent s’attendre à ce qu’un sommet local se forme ici.

Graphique MATIC/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix MATIC, les investisseurs doivent noter qu’une reprise supérieure à 0,758 $ est nécessaire pour qu’un mouvement haussier se produise. Cependant, si le prix MATIC produit un chandelier quotidien proche du bas de la fourchette à 0,758 $ et le fait basculer dans un niveau de résistance, cela signalera un manque de pression d’achat et invalidera les perspectives haussières.

Dans un tel cas, le prix MATIC pourrait chuter au niveau de support de 0,647 $ pour réévaluer son prochain mouvement.

Noter:

La vidéo ci-jointe explique comment le prix du Bitcoin pourrait influencer les mouvements de prix MATIC.