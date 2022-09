Le prix de Crypto.com compte à rebours avant un rallye de 20% | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com collecte des liquidités se situant sous des creux égaux à 0,1080 $, laissant présager un renversement.

Les investisseurs peuvent s’attendre à une ascension insouciante à 0,1260 $ pour collecter la liquidité d’arrêt d’achat.

Un chandelier quotidien proche du bas de la fourchette à 0,0985 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Crypto.com est sur une tendance à la baisse depuis qu’il a atteint un sommet le 3 août. Cette évolution a amené le CRO à produire une série de bas et de hauts plus bas. Cependant, en y regardant de plus près, l’altcoin révèle une course de liquidité et une configuration potentiellement haussière.

Le prix de Crypto.com prêt à exploser

Le prix de Crypto.com a balayé les creux égaux à 0,1080 $ le 15 septembre, et ce mouvement s’est accentué au cours des cinq jours suivants. Cependant, l’évolution des prix du 3 août montre que le CRO a produit deux hauts et quatre bas distincts.

Ces points d’oscillation des prix Crypto.com sont connectés à l’aide de lignes de tendance, qui révèlent un modèle de coin en baisse. Cette formation technique laisse entendre qu’un retournement haussier est à venir et prévoit une hausse de 21 %, déterminée en mesurant le premier swing haut et le bas swing jusqu’au point de cassure.

Bien que le prix de Crypto.com n’ait pas produit d’évasion, les investisseurs peuvent s’attendre à ce qu’il se produise autour de 0,1120 $, ce qui place l’objectif de baisse du coin pour CRO à 0,1360 $. Cependant, à en juger par l’évolution des prix, un objectif prudent est la liquidité se situant au-dessus des sommets égaux formés à 0,1260 $.

Graphique CRO/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix de Crypto.com, il y a un autre bas égal formé au bas de la fourchette à 0,0985 $, qui pourrait être balayé. Par conséquent, les investisseurs doivent être généreux avec leurs stop-loss, surtout s’ils décident de se lancer dans cette transaction.

D’un autre côté, si le prix de Crypto.com produit un chandelier quotidien proche de 0,0985 $ et fait basculer la fourchette vers un niveau de résistance, cela invalidera la thèse haussière. Ce développement pourrait voir CRO revoir le plancher de support de 0,0922 $.

Noter:

La vidéo ci-jointe parle du prix du Bitcoin et de ses perspectives potentielles, qui pourraient influencer le prix de Cardano.