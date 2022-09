First Mover Asia : Où se trouve Do Kwon dans le monde ? Les cryptos grimpent devant le FOMC | Cryptomonnaie

Kwon, qui n’est plus à Singapour, dit qu’il n’est pas « en fuite », bien que les autorités coréennes aient demandé à Interpol de publier une « notice rouge » demandant son arrestation ; Taïwan est une cachette improbable.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix: Bitcoin, Ether et autres cryptos majeurs basculent à l’approche de la prochaine réunion du FOMC.

Insights : Où est Do Kwon, co-fondateur de Terraform Labs ? Taïwan est une cachette improbable et les extraditions peuvent être compliquées.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 19 554$ +0,8%

Éther (ETH) : 1 378 $ + 3,4 %

Indice du marché CoinDesk (CMI) : 966 $ + 1,4 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 3 899,89 +0,7 %

Or : 1 684 $ l’once troy + 0,7 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 3,49 % + 0,04

Les prix du bitcoin, de l’éther et de l’or sont pris à environ 16 heures, heure de New York. Bitcoin est l’indice des prix CoinDesk Bitcoin (XBX); Ether est l’indice des prix Ether CoinDesk (ETX); L’or est le prix au comptant du COMEX. Des informations sur les indices CoinDesk sont disponibles sur coindesk.com/indices.

Les cryptos plongent tôt puis augmentent

De James Rubin

Les cryptos ont basculé dans les échanges de lundi, reprenant finalement du terrain après avoir fortement chuté plus tôt dans la journée.

Bitcoin s’échangeait récemment au-dessus de 19 500 $, légèrement au-dessus de son niveau 24 heures plus tôt, bien que supérieur de plus de 6 % à son plus bas vers la clôture des marchés boursiers asiatiques. La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière avait chuté à un creux de trois mois inférieur à 18 400 $, les investisseurs pendant les heures de négociation en Asie et en Europe ayant fait baisser la plupart des actifs à risque dans un contexte de craintes de récession accrues.

« Non seulement les crypto-monnaies, mais aussi tous les actifs à risque en général sont vendus en prédiction de la récession… mondiale imminente », a déclaré Adam See, vice-président directeur et responsable des actifs numériques chez Global X ETF, au programme First Mover de CoinDesk TV.

Ether a récemment changé de mains un peu moins de 1 400 $, un gain de plus de 3 % par rapport à la veille et de plus de 8 % par rapport à son perchoir sous 1 300 $ tôt lundi. La deuxième plus grande crypto en valeur marchande avait chuté à son plus bas niveau depuis juillet.

La plupart des autres cryptos majeurs étaient dans le vert après avoir grimpé au cours de la journée avec XRP et SOL chacun récemment en hausse de plus de 4 % et ALGO en hausse de plus de 7 %. Parmi les plus grands perdants, TRX et UNI ont tous deux perdu environ un point de pourcentage.

Actions

Les prix de la cryptomonnaie ont suivi les indices boursiers, poursuivant une tendance qu’ils ont largement suivie cette année, le Nasdaq, le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average (DJIA) ayant chacun grimpé d’un point de pourcentage. Les gains ont suivi les pires semaines du Nasdaq et du S&P depuis juin et sont intervenus alors que les rendements sur 10 ans et plus sensibles aux taux d’intérêt sur 2 ans ont atteint des sommets jamais vus depuis plus d’une décennie. Les prix de la crypto évoluent généralement dans le sens opposé des rendements.

L’indice du marché du logement de l’Association nationale des constructeurs d’habitations / Wells Fargo a baissé de trois points à 46, une neuvième baisse mensuelle consécutive qui a offert la dernière preuve du refroidissement du marché du logement autrefois chaud. L’indice mesure l’activité de construction. Les investisseurs scruteront la publication des mises en chantier mardi et la décision de la banque centrale américaine sur sa prochaine hausse des taux d’intérêt plus tard dans la semaine. On s’attend à ce que la Fed poursuive son agressivité monétaire en augmentant le taux de 75 points de base pour la troisième fois consécutive.

« Je pense que 75 est probablement le bon chiffre en termes de hausse des taux d’intérêt de la Fed, a déclaré See de Global X ETF, bien qu’il ait ajouté que le président de la Fed, Jerome Powell, sur la façon dont il perçoit le marché » serait vraiment révélateur.

See a déclaré que l’agressivité de la Fed suggérait que « nous sommes probablement au milieu d’une récession, espérons-le vers la fin ». Mais il a également noté avec optimisme que « l’hiver de la cryptomonnaie semble différent », soulignant « un important financement en capital-risque affluant vers les sociétés de cryptomonnaie et Web3″ et l’intérêt croissant des sociétés TradFi pour l’espace des actifs numériques ».

« Il y a beaucoup de développements convaincants au cours de cet hiver crypto », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, comme l’a rapporté CoinDesk, malgré le battage médiatique de Merge, les investisseurs sont restés prudents sur le jeton natif ETH de la blockchain. millions, selon CoinShares.

Dans une newsletter du lundi, Jeff Dorman, directeur des investissements du gestionnaire d’actifs Arca, a qualifié la récente et forte baisse des prix d’Ether de « surprenante, mais pas tout à fait inattendue ».

« En fin de compte, il semble que la fusion elle-même n’ait pas immédiatement suscité un nouvel intérêt d’achat, ou que de nouveaux acheteurs soient sur le point d’obtenir une belle remise grâce aux commerçants dynamiques avec des doigts de gâchette qui démangent », a écrit Dorman, mais a ajouté: « Long ETH pour le prochain 6-12 mois, car l’ETH bénéficie du fait qu’il s’agit de l’investissement le plus pur dans la blockchain et parce que ce ne sont que des calculs simples. »

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS XRP XRP +8,5% Devise Cosmos ATOME +7,0 % Plate-forme de contrat intelligente Terre LUNA +6,1% Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Maillon de chaîne LIEN −2,6 % L’informatique À pois POINT −0,7 % Plate-forme de contrat intelligente

Connaissances

Le lieu mystérieux de Do Kwon et les complications de l’extradition

Par Sam Reynolds

Taiwan a un gouvernement, un territoire clairement défini, une monnaie, une langue nationale et une armée, mais à cause de la pression de la République populaire de Chine, il est exclu de la plupart des organisations internationales du monde, y compris les Nations Unies, l’Organisation mondiale de la santé , Organisation de l’aviation civile internationale et Interpol.

Maintenant, on pourrait penser que si un pays est exclu d’Interpol, ce pourrait être un bon endroit pour se cacher si vous avez une « notice rouge » d’Interpol attachée à votre nom, comme Do Kwon, le co-fondateur de Terraform Labs l’a maintenant.

La Corée du Sud a des traités d’extradition avec 31 pays dans le monde, mais il y a 195 membres d’Interpol. Même si Kwon se trouve dans un pays qui n’a pas de traité d’extradition formel avec la Corée du Sud, « l’extradition est possible sur la base d’une garantie de réciprocité de l’État requérant qu’il acceptera les demandes d’extradition de la Corée pour des infractions identiques ou similaires », selon à une note d’information préparée sur le sujet par des avocats coréens publiée par le cabinet de conseil GIR Insight.

Le dernier épisode de la saga Terra met en lumière non seulement les options que les autorités coréennes pourraient avoir pour arrêter Kwon, mais également les défis de l’extradition. Depuis le lancement de son programme International Fugitive Round-Up and Arrest (INFRA) en 2009, les opérations d’Interpol ont conduit à la localisation ou à l’arrestation d’environ 1 000 fugitifs, selon le site Web de l’agence d’application de la loi, mais les relations internationales avec les questions d’application de la loi peuvent être compliquées. .

Dans un tweet du 17 septembre, Kwon a insisté sur le fait qu’il n’était pas « » en fuite « ou quoi que ce soit de similaire ».

Taïwan est coopératif

Malgré l’exclusion de Taïwan d’Interpol, les autorités taïwanaises ont montré un grand intérêt pour la coopération internationale en matière judiciaire et l’entraide judiciaire en signant des accords avec de nombreux pays dans le monde. La Corée du Sud n’est pas sur la liste, mais elle a un accord sur « l’échange de matériel judiciaire » avec Taïwan.

Localement, le gouvernement a mis à jour ses lois sur l’extradition pour s’aligner sur les pratiques internationales. La loi stipule que Taïwan peut refuser les demandes d’extradition pour des motifs limités, notamment : « les risques pour la souveraineté, la sécurité nationale, l’ordre public ou la réputation internationale de Taïwan ».

Un cas antérieur

Le cas le plus célèbre d’autorités taïwanaises travaillant avec des homologues internationaux concerne peut-être un autre fraudeur technologique : Cody Wilson, la première personne à avoir créé un pistolet imprimé en 3D.

La revendication de renommée de Wilson impliquait de vendre les fichiers – pas l’arme elle-même – pour imprimer ces armes, et a eu un succès modéré en se défendant selon le principe du code-est-discours avant de finalement parvenir à un règlement en 2018 qui a permis la poursuite de la vente de ces fichiers.

Mais peu de temps après le règlement, Wilson était un homme recherché pour avoir sollicité une prostituée mineure. Le passeport de Wilson a été rapidement annulé et les autorités taïwanaises l’ont arrêté pour statut d’immigration illégale et l’ont remis aux maréchaux américains qui attendaient à l’aéroport de Taipei. De retour aux États-Unis, Wilson a par la suite plaidé coupable à une accusation moindre.

Depuis lors, il y a eu de nombreux autres cas d’extradition moins médiatisés, mais ils n’ont pas été retenus devant les tribunaux ou ignorés en raison de l’absence de traité.

Mis à part Taïwan, un autre endroit où Kwon pourrait se cacher est Palau, qui n’est pas non plus membre d’Interpol parce qu’il ne veut pas l’être.

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, serait un visiteur fréquent du pays insulaire, car Binance a aidé à mettre en place son initiative d’identification numérique. Zhao n’est pas fan de Kwon ou de Terra, mais ce serait certainement amusant s’ils étaient voisins.

Événements importants

Réunion du Federal Open Market Committee des États-Unis pour discuter d’une éventuelle augmentation des taux d’intérêt

9 h 30 HKT/SGT (1 h 30 UTC) : décision de la Banque populaire de Chine sur les taux d’intérêt

20h30 H1HKT/SGT (12h30 UTC) : mises en chantier aux États-Unis (août/mois)