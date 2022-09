Le commissaire de la CFTC visite les bureaux de Ripple alors que la décision dans l’affaire SEC se profile | Cryptomonnaie

Le résultat du procès SEC contre Ripple pourrait influencer si la CFTC ou la SEC joueront un rôle plus important dans la gestion du jeton XRP en tant que marchandise ou titre.

Caroline Pham, l’une des cinq commissaires de la United States Commodity Futures Trading Commission, ou CFTC, a rencontré le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, avant une décision de justice qui pourrait affecter la façon dont les régulateurs gèrent les jetons XRP.

Dans un tweet de lundi, Pham a déclaré qu’elle avait visité les bureaux de Ripple Labs dans le cadre d’une « visite d’apprentissage » impliquant la crypto et la blockchain. Garlinghouse a tweeté plus tard que la visite du commissaire était liée à «l’engagement public-privé» – faisant probablement référence à une société financée par le secteur privé comme Ripple s’engageant avec les régulateurs américains.

Le moment de la visite de Pham a fait réagir de nombreux médias sociaux à l’approche de la CFTC en matière d’engagement avec des entreprises de cryptomonnaie et des projets de jetons par rapport à celle de la Securities and Exchange Commission, ou SEC. Samedi, la SEC et Ripple ont toutes deux déposé des requêtes en jugement sommaire dans une affaire alléguant que les ventes de XRP de la société avaient violé les lois sur les valeurs mobilières. L’affaire est en cours depuis décembre 2020.

Le résultat de l’affaire SEC pourrait influencer quel régulateur fédéral pourrait jouer un rôle plus important dans la gestion du jeton XRP en tant que marchandise ou titre. Garlinghouse a affirmé samedi que la SEC n’était pas « intéressée par l’application de la loi » et a afirmé que le régulateur cherchait à « étendre sa compétence bien au-delà de l’autorité qui lui a été accordée par le Congrès ».

Sous la présidence de Gary Gensler, la SEC a poursuivi de nombreuses mesures d’exécution contre des projets de cryptomonnaie et des domaines connexes. L’organisme de réglementation a qualifié neuf jetons de «titres d’actifs cryptomonnaies» relevant de sa compétence en juillet, une plainte contre un ancien chef de produit Coinbase, suscitant les critiques de Pham à l’époque.