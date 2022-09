La reprise de FTT se heurte à un autre obstacle alors que les régulateurs britanniques qualifient FTX de « société non autorisée » | Cryptomonnaie

L’échange de crypto-monnaie FTX n’est actuellement pas enregistré auprès des autorités, ce qui a entraîné un avertissement de la FCA.

Plus tôt, en août de cette année, l’échange de crypto Crypto.com a rejoint la liste des quelques entreprises qui ont reçu l’approbation réglementaire.

Le FTT a suivi une tendance baissière et s’approche actuellement d’un creux de 3 mois, perdant 16 % en l’espace d’une semaine.

Étant donné que tous les pays ne disposent pas actuellement de leur propre ensemble de règles et de réglementations pour la cryptomonnaie, il est difficile pour les entreprises affiliées à la cryptomonnaie d’y opérer. Cependant, certaines directives de base ont toujours été établies par les autorités, et le non-respect de celles-ci entraîne les problèmes auxquels FTX est actuellement confronté.

FTX averti par la FCA

En tant que l’un des meilleurs échanges cryptomonnaies au monde, FTX effectue des transactions d’une valeur de plus de 2 milliards de dollars en seulement 24 heures.

Étant donné que l’échange cryptomonnaie n’était pas enregistré auprès de la Financial Conduct Authority (FCA), il a reçu non seulement un avertissement de l’organisme de réglementation, mais également une annonce publique faite le 16 septembre, le qualifiant de «société non autorisée».

L’annonce se lit plus loin,

« Cette entreprise n’est pas autorisée par nous et cible des personnes au Royaume-Uni. Vous n’aurez pas accès au Financial Ombudsman Service ni ne serez protégé par le Financial Services Compensation Scheme (FSCS), il est donc peu probable que vous récupériez votre argent si les choses tournent mal.

Cependant, après une réaction constante du secteur de la cryptomonnaie, la FCA a changé sa position, passant de s’attaquer aux échanges de cryptomonnaie à des actions similaires. En août de cette année, Crypto.com, un autre échange de crypto-monnaie largement connu, a reçu l’approbation réglementaire pour fonctionner selon des normes spécifiées.

Mais avec ce mouvement contre FTX, il ne semble pas que FCA s’en tient à sa position améliorée après tout.

FTT prend la chaleur

Les conséquences de toute décision concernant FTX sont inévitables sur son jeton natif FTT. À l’heure actuelle, la crypto-monnaie n’est pas en état de supporter le poids de tels avertissements.

Coincé sous la tendance baissière qui a commencé en septembre dernier, FTT a échoué ses multiples tentatives pour la franchir. Après avoir été rejeté à la suite d’un push-through il y a une semaine, le FTT a chuté de 17,65 % pour s’échanger à 24,87 $ au moment de la rédaction.

Tableau des prix FTT sur 24 heures

Non seulement c’est le FTT le plus bas depuis 3 mois, mais cela renforce également la tendance baissière active, visible par la présence des points bleus du SAR parabolique au-dessus des chandeliers.

Si de telles conditions baissières persistent, la reprise pour les investisseurs FTT deviendra un rêve fiévreux.