Le prix du Dogecoin pourrait remonter de 30% en septembre, voici pourquoi | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin a baissé de 37 % depuis août.

Le prix DOGE est tombé sous un faible volume.

L’invalidation de l’idée de contre-tendance est une brèche en dessous de 0,049 $.

Le prix du Dogecoin pourrait connaître un rebond rentable dans les prochains jours.

Rallye de reprise des prix Dogecoin

Le prix du Dogecoin mérite d’être conservé sur votre liste de surveillance si vous êtes un day trader actif. Le 19 septembre, la célèbre pièce de monnaie meme a montré des signaux qui pourraient provoquer un rallye de 30% à court terme.

Le prix Dogecoin se vend actuellement aux enchères à environ 0,058 $, après une tendance à la baisse de 37 % depuis l’échec de l’évasion du 16 août. La baisse du style penny-from-Eiffel a incité les day traders à essayer de manière persistante d’essayer d’acheter le prix DOGE en baisse. Un changement de comportement du marché peut être noté, car la récente baisse progressive de Dogecoin au cours de la semaine dernière est sous un faible volume.

Graphique DOGE USDT sur 8 heures

Un outil de retracement de Fibonacci entourant le plus haut d’août à 0,089 $ et le plus récent bas de swing à 0,056 $ montre un niveau de retracement de 61,8 % dans la zone médiane de 0,07 $. Si les données techniques sont correctes, les baissiers de la vente au détail risquent de se réveiller brutalement, car un rallye de 30% pourrait s’ensuivre pour marquer les niveaux de prix de type aimant. De plus, il existe de subtiles divergences haussières sur le graphique de 4 heures, ce qui pourrait signifier que Smart Money entre sournoisement sur le marché.

L’invalidation de la thèse de la contre-tendance haussière ne devrait pas être le récent creux de swing. Une invalidation plus sûre à l’heure actuelle est le plus bas du 18 juin à 0,049 $. Cela crée suffisamment de marge de manœuvre pour que les traders évitent toute chasse à la liquidité de dernière minute avant que le rallye de contre-tendance prévu ne se produise.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Dogecoin, analysant les principaux niveaux d’intérêt du marché. – L’équipe Netcost-Security