Luna Classic : pourquoi la crypto Twitter pousse pour des gains 1000x | Cryptomonnaie

Do Kwon s’est adressé à la communauté Terra LUNA et a annoncé un mandat d’arrêt contre lui et cinq autres employés de TerraLabs.

Luna Classic a enregistré des gains à deux chiffres au cours des deux dernières semaines, la communauté pense que le mécanisme de gravure et de nouveaux changements pourraient pousser LUNC plus haut.

Les analystes ont identifié le plus grand défi auquel les détenteurs de Luna Classic seraient confrontés dans les mois à venir.

Les analystes et les partisans de la cryptomonnaie ont évalué les récents gains de prix de Luna Classic. La réponse de Do Kwon au mandat d’arrêt émis par un tribunal sud-coréen et les mécanismes de brûlure de LUNC sont deux événements clés, faisant monter Luna Classic plus haut.

Les plus grands défis rencontrés par Luna Classic

Will Chen, un développeur de crypto, a identifié le plus grand défi auquel Luna Classic sera confrontée dans les mois suivants. Chen a clarifié les incitations pour les détenteurs de Luna Classic. Les développeurs et les détenteurs de Luna Classic sont curieux des grands investisseurs de portefeuille, des entités qui contrôlent le réseau LUNC.

Basé sur les données du traqueur de crypto-intelligence Santiment, LUNC, le jeton de la chaîne Terra Classic a attiré l’attention massive de la foule alors que les mots clés liés à LUNC ont dépassé l’historique des recherches sur les réseaux sociaux.

Le plus grand défi $LUNC devra faire face dans les mois suivants est de clarifier les incitations. Qui sont les $LUNC baleines? Qui contrôle le réseau ? J’imagine qu’il est difficile d’attirer des projets à construire sur Terra Classic jusqu’à ce que les rebelles découvrent pour qui ils travaillent. – va chen (@stablechen) 16 septembre 2022

LUNC a de nouveau été sous les feux des projecteurs après une récente hausse des prix en réponse à la réduction prévue des impôts de 1,2 %. Alors que les gains ont été rapidement inversés avec des prises de bénéfices par les détenteurs de LUNC, Do Kwon a fait la lumière sur la situation où les autorités coréennes ont émis un mandat d’arrêt contre lui.

Kwon a tweeté à la communauté crypto, abordant la préoccupation de son arrestation et a assuré les détenteurs de LUNC. Kwon a déclaré qu’il était en train de se défendre dans plusieurs juridictions. Kwon a dit aux membres de la communauté que les employés de Terraform Labs se tiennent à une barre d’intégrité extrêmement élevée et ont hâte de clarifier la vérité au cours des prochains mois.

Les inquiétudes de Chen sont que l’avenir de Terra Classic semble sombre car il est difficile d’attirer des projets à construire sur Terra Classic. Chen a été cité comme disant, c’est peut-être,

difficile d’attirer des projets à construire sur Terra Classic jusqu’à ce que les rebelles découvrent pour qui ils travaillent.

Pourquoi la crypto Twitter se rallie pour 1000x dans Luna Classic

Les détenteurs de LUNC font pression pour des gains de 1000x sur le prix Luna Classic. LUNC a généré des gains de 262% au cours du mois dernier, Luna Classic est donc l’un des altcoins avec le rendement sur 30 jours le plus élevé et un retour sur investissement sur 90 jours plus élevé que Bitcoin.

Au milieu des spéculations et de la récente mise à jour de Terraform Labs et Do Kwon, les détenteurs ont inondé Twitter de mentions de gains 1000x de LUNC.