Prédiction du prix du Shiba Inu : Cartographier les conséquences de la campagne rigoureuse de gravure de jetons de SHIB | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu ignore la cassure d’un triangle descendant, formant deux bougies haussières consécutives.

Shytoshi Kusama, un développeur pseudonyme, propose de nouvelles façons de graver SHIB.

Le prix du Shiba Inu doit récupérer le support de l’axe x du triangle pour éviter un éventuel crash de 46,10 %.

Shiba Inu est l’un des jetons qui est passé au vert lundi après une horrible session de week-end qui a vu le jeton meme étendre sa jambe légèrement inférieure à 0,00001000 $. Le lancement du jeu de cartes Shiba Eternity lancé en Australie n’a pas eu d’impact positif sur le prix, ouvrant la voie à une cassure en triangle descendant. Une reprise durable est prévue si SHIB récupère le support à 0,00001179 $.

ShibaEternity contribuera à la folie brûlante des Shiba Inu

La version iOS du très attendu jeu de cartes Shiba Eternity a été mise en ligne en Australie ce week-end. Les développeurs travaillent sur une version du jeu Android – attendue dans quelques jours.

Pendant ce temps, Shytoshi Kusama, un développeur pseudonyme, a proposé de nouvelles façons de renforcer la campagne de gravure de jetons Shiba Inu. Les rapports du développeur indiquent que Shiba Eternity est la nouvelle avenue de gravure dès le lancement de la version blockchain du jeu.

«SHIBARMY, il y aura des brûlures dès la période de jeu. Les détails à venir expliqueront pourquoi Shiba Eternity est puissant, stimulant et idéal pour Shiba Inu, les détenteurs de Shiboshi et Shibarium une fois la version blockchain sortie. La vraie question est où serez-vous le jour du téléchargement ? » a déclaré Shytoshi Kusama via Twitter le 17 septembre.

Le taux de combustion des Shiba Inu atteint un nouveau sommet

Le taux de combustion des Shiba Inu a grimpé en flèche la semaine précédente, atteignant un nouveau record. Environ 61 329 300 $ de SHIB ont été détruits la semaine dernière seulement, ce qui a augmenté le taux de combustion de 42 % le lundi 19.

« Au cours des dernières 24 heures, il y a eu un total de 61 329 300 jetons SHIB brûlés et 9 transactions », a annoncé Shibburn via Twitter.

Malgré la montée en flèche du taux de combustion, le prix du Shiba Inu est sorti d’un triangle descendant, comme observé sur le graphique de 12 heures. Le support à 0,00001050 $ a amorti le prix SHIB en étirant sa jambe vers le bas de 46,10 % en dessous du point de cassure à 0,00001178 $.

Graphique journalier SHIB/USD

Les commerçants ont commencé à acheter le prix du Shiba Inu après que sa mèche de bougie baissière ait atteint un creux de 0,00000999 $ dimanche, ce qui explique les perspectives haussières du jeton meme lundi. La nouvelle tendance haussière de SHIB restera fragile jusqu’à ce que le point de rupture à 0,00001178 $ soit récupéré. Sinon, les pertes pourraient s’étendre de 46,11 % à 0,00000632 $.

Le même graphique journalier révèle un signal baissier de l’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD). Le prix du Shiba Inu est lié à une tendance vers le sud si le MACD continue de divulguer négativement le prix. Les zones de support potentielles se situent à 0,00000999 $ et 0,00000850 $; si la poussée se concrétise, les niveaux de descente à 0,00000632 $ seraient testés.

Carte IOMAP Shiba Inu

L’IOMAP d’IntoTheBlock indique une plage de résistance robuste entre 0,00001100 $ et 0,00001200 $ – susceptible d’arrêter le mouvement haussier du prix du Shiba Inu. Environ 12 700 adresses regroupaient auparavant 50,76 billions de jetons SHIB. Une cassure au-dessus de cette zone est très peu probable car, à mesure que le prix du Shiba Inu se redresse, les détenteurs de la zone peuvent vendre à leurs seuils de rentabilité respectifs, cimentant la résistance.