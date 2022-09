Bitcoin atteint un nouveau plus bas en 2022, les perspectives restent négatives sur les attentes d’une Fed agressive | Cryptomonnaie

Le Bitcoin a atteint le nouveau 2022 lundi, prolongeant une forte chute dans la cinquième journée consécutive.

L’action de la semaine dernière s’est clôturée avec une perte de plus de 9 % et a généré un signal négatif supplémentaire à la fin de la tendance baissière hebdomadaire.

Les attentes d’une nouvelle hausse importante des taux de la Fed (0,75% est largement attendu, bien que certains économistes parient pour une augmentation de 1%) maintiennent le bitcoin sous une pression accrue.

La baisse d’aujourd’hui vers le nouveau plus bas annuel (18242) a été jusqu’à présent de courte durée car le prix a rebondi, mais les hausses ont été limitées, car la structure globale est baissière et le sentiment est négatif.

Le graphique mensuel montre que ce plus grand supporte un record à 68911 (novembre 2021) lutte au support pivot de Fibo à 19143 (76,4% de 3770/68911, rallye de mars 2020 / novembre 2021), sans une cassure nette à la baisse pour le quatrième mois consécutif .

Une éventuelle cassure nette ici et également à travers la base qui s’est formée au cours des 3 derniers mois et demi dans la zone 18500, signalerait la poursuite d’une tendance baissière plus large et démasquerait les cibles à 13207 (plus bas de novembre 2021) ; 12270 (100MMA) et voie ouverte pour le test du support psychologique 10000 sur une accélération plus forte.

Les études techniques sont en configuration baissière, avec un nouveau signal négatif observé lors de la formation d’un croisement mortel 20/200WMA.

La chute quotidienne de Tenkan-sen (20508) devrait protéger la hausse, pour maintenir un biais négatif.

Rés : 19790 ; 20025 ; 20280 ; 20508

Sup : 19143 ; 18512 ; 18242 ; 17540