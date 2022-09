Bitcoin change la donne pour les scénarios d’inflation | Cryptomonnaie

En raison de divers facteurs externes au marché des opérations BTC, tels que les guerres en Europe, les menaces de guerre en Asie et les crises énergétiques dans le monde, nous nous trouvons dans un moment de tendances à la baisse pour les marchés économiques traditionnels et non traditionnels.

L’une des principales conséquences économiques est le niveau élevé d’inflation existant dans les différentes régions du monde, des États-Unis, de l’Inde à l’Asie, entre autres régions.

L’inflation se caractérise généralement en générant une perte directe de capacité économique dans le pouvoir d’achat des consommateurs, en augmentant le prix des biens et des services, le revenu des consommateurs est directement affecté.

L’industrie du Bitcoin s’est avérée être l’une des industries à la croissance la plus rapide depuis le début de la pandémie jusqu’à aujourd’hui.

En ce sens, de plus en plus de personnes décident de commencer à investir dans Bitcoin en ouvrant un compte dans un échange ou dans un portefeuille virtuel.

Bitcoin propose des solutions possibles aux niveaux d’inflation élevés que connaissent actuellement diverses économies.

Actuellement, BTC a une capitalisation boursière de 380 507 752 015 $, on estime qu’environ 4,2 % de la population possède Bitcoin, avec un nombre proche de 320 millions de détenteurs de BTC dans le monde.

Bitcoin contre monnaie fiduciaire

La monnaie fiduciaire a tendance à se déprécier à la suite de l’émission monétaire, en d’autres termes, la base monétaire augmente indéfiniment à la suite de l’émission, une émission plus élevée génère une inflation plus élevée.

Conséquence de l’augmentation indéfinie de la base monétaire, la valeur de la monnaie en circulation diminue.

Contrairement au scénario d’émission monétaire, BTC a un système d’émission déflationniste, c’est parce que l’offre circulante maximale de BTC atteindra le nombre de 21 millions.

La base monétaire de BTC ne croît pas indéfiniment comme l’argent, après que l’émission atteigne ce maximum, elle cessera d’augmenter la base monétaire.

Qu’en pensent les experts du marché ?

Jeronimo Ferrer, Business Development chez Paxful, déclare : « Bitcoin change la réalité des gens dans le monde entier. Grâce à ses qualités extraordinaires et particulières, BTC est un atout spécial différent du reste des actifs virtuels, c’était le premier et sans aucun doute il continuera à changer et à défier les économies réelles traditionnelles pendant encore plus longtemps. ”

Marcos Bravo Catalan, partenaire Beps Global Consultores, déclare « les marchés traditionnels ont montré leurs échecs, après différentes crises économiques, nous pouvons dire que nos marchés économiques actuels sont faibles, Bitcoin change les marchés économiques traditionnels, nous devons réaliser que le changement est inévitable «