Prédiction des prix des crypto-monnaies : Bitcoin, Ethereum et Binance Coin – European Wrap 19 septembre | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a à lui seul fait s’effondrer l’ensemble du marché de la cryptomonnaie alors qu’il est tombé en dessous d’un niveau de support crucial. Au moment d’écrire ces lignes, BTC n’a pas encore trouvé de niveau de support stable et élaboré un plan de récupération. Les altcoins, y compris Ethereum et Ripple, travaillent déjà pour rebondir.

La réussite de la fusion a ouvert la voie à la domination de 18 % d’Ethereum. Fait intéressant, Ethereum, XRP et Cardano, entre autres altcoins, montrent des signes de faiblesse dans leurs tendances de prix. Les analystes pensent que c’est la fin de la saison des altcoins et le début de la domination de Bitcoin une fois de plus.

Le cours du Binance Coin (BNB) se prépare pour une semaine mouvementée. Actuellement, les sessions ASIA PAC et européennes commencent accompagnées d’un volume lent et mince, le Japon étant fermé en raison de violents typhons et le Royaume-Uni fermé pour les funérailles de la reine Elisabeth. Cela donne aux traders une chance de commencer à se préparer pour la semaine de trading, car au moins cinq grandes banques centrales sont sur le point de relever leur taux directeur et de faire des déclarations sur la façon dont elles voient leur politique de taux évoluer dans les mois à venir. Attendez-vous à voir plus de tonalités et de hausses bellicistes, réduisant davantage la liquidité des crypto-monnaies, le prix de la BNB s’effondrant à nouveau en tant que sous-produit.